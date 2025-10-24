Acessibilidade

24 de Outubro de 2025 • 21:21

Cultura

Sonho de professor dá vida a oficina de escrita criativa da UFMS/Aquidauana

A produção da oficina virou livro e permitiu aos estudantes uma vivência única da literatura

Da redação

Publicado em 24/10/2025 às 17:37

O professor José Alonso Tôrres Freire fala da satisfação em coordenar o projeto / Arquivo Pessoal

Um projeto nascido de um sonho antigo do professor José Alonso Tôrres Freire, do Curso de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/Campus de Aquidauana), ganhou forma e virou livro. A obra intitulada “Por mares nunca dantes navegados – viagens em uma Oficina de escrita criativa” reúne textos produzidos por alunos da disciplina Oficina de Escrita Criativa, ofertada pelo docente em dois semestres, nos anos de 2023 e 2025.

A iniciativa proporcionou aos estudantes uma vivência única com o universo da literatura. Ao longo da disciplina, os participantes exploraram temas variados — do uso do celular e das relações familiares a histórias de superação e fábulas —, sempre com estímulos e provocações criativas conduzidas pelo professor.

“O objetivo não era transformar os participantes em escritores, mas criar um espaço de liberdade e imaginação, onde cada um pudesse exercitar sua criatividade a partir de experiências pessoais e recursos narrativos da ficção”, explicou José Alonso.

O livro foi organizado pelos professores José Alonso Tôrres Freire, Gedy Brum Weis Alves e Auri Claudionei de Matos Frübel, e reúne textos de Alline Danielle Escobar, Anamaria Cabral, Fernanda Victória Cruz Adegas, Hiago José Martines da Silva, Jaqueline Brites Canhete Frazão, José Carlos Santana Júnior, Luana Santos Silva, Lúcia Stella dos Santos Goulart do Nascimento, Lucas de Souza Leandro, Luiz Felipe Wildner Mendes, Rodrigo Bispo, Sabrina Lohany França Leanes e Vanessa Falcão.

Segundo o professor, a experiência foi marcante tanto para os alunos quanto para os docentes envolvidos:

“Foi um processo muito gratificante, pois eu já tenho dois livros de ficção e percebi que muitos alunos também desejavam escrever — ou simplesmente desenvolver a imaginação pela escrita. Criar esse espaço para a ficção foi algo muito enriquecedor”, destacou José Alonso.

Os textos reunidos foram selecionados pelos organizadores, garantindo a diversidade temática e o olhar pessoal de cada autor. Ao final do livro, há ainda uma seção dedicada à apresentação dos organizadores e autores, reforçando o caráter colaborativo e humano do projeto.

Com “Por mares nunca dantes navegados”, a UFMS/Aquidauana reafirma seu papel como espaço de incentivo à arte, à literatura e à expressão criativa, ampliando horizontes para novos autores e leitores.

