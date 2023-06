Seo Garcia, um homem religioso que tinha na caridade sua maior virtude

Seo Garcia no Centro Espirita Bezerra de Menezes / O Pantaneiro

Seo Garcia, como era popularmente conhecido, viveu 100 anos de uma vida vibrante. Era um homem que se dividia entre a vida pessoal (foi casado com Emigdia Armoa e tiveram três filhos), a profissional e a religião. Espiritualista, compartilhou boa parte desses 100 anos, comandando com muito carisma, sensibilidade e devoção, o Centro Espirita Bezerra de Menezes, que ele ajudou a fundar ao lado da esposa Emigdia, sua alma afim, segundo os amigos, e está na rua Antônio João, 720, Bairro Alto, em Aquidauana. Um centro espírita que há mais de 50 anos realiza obras de filantropia e assistência social aos necessitados. Seo Garcia, tinha na caridade o mesmo compromisso que teve em tudo que se dedicou por toda a sua vida, sempre baseado nos princípios de Bezerra de Menezes.



Ajudar ao próximo era mais que um gesto, era um compromisso que ele assumia e nunca faltava. Sem medir esforços assim fez a vida atendendo aos necessitados prontamente, independente da hora, levando sempre amor, palavra e acolhimento, tanto material quanto espiritual. Seu legado fica para os membros do centro que comandava e muito mais pessoas que aprenderam com esse homem, o ofício de: doar ao próximo, um pouco. Ainda que seja pouco, tudo aquilo que se tem.



“Inocente não sofre” uma reflexão que o religioso Seo Garcia ensinava a todos

Aos que chegavam até Seo Garcia aflitos, necessitando de uma palavra, ele sempre confortava com palavras como “Deus é toda bondade, ele jamais permitirá que um inocente sofresse. Se você está sofrendo é porque alguma dívida você...” O religioso sempre ensinou aos fiéis e frequentadores do centro Bezerra de Menezes a estudarem e buscarem o conhecimento como forma de se libertarem.

O jornalista dedicou muito de seu tempo no centro, Bezerra de Menezes, o qual ajudou a erguer em Aquidauana e seguiu espalhando ensinamentos. Testemunhos revelam que cada tijolo cada parede tem as mãos de Seo Garcia, que não permitia que se pedisse dinheiro para as obras no centro. Ele próprio cuidava da manutenção de tudo. Iluminação, aparelhagem de som com o mesmo zelo que cuidada de almas.