Startup da UEMS apresenta bioinsumo originário do Pantanal durante a Expoaqui 2025

A Expoaqui 2025, que começou na quinta-feira (14) e segue até domingo (17), em Aquidauana, não é apenas palco para shows, rodeios e leilões. O evento, que reúne tradição, negócios e cultura, também está servindo como vitrine para inovações no agronegócio local. Entre elas, está a Pantabio, primeira startup com fins lucrativos criada dentro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Aquidauana.



Fundada pelo engenheiro agrônomo e professor da UEMS, Thiago Calves Nunes, a Pantabio desenvolve protocolos para estimular o crescimento de diferentes culturas agrícolas utilizando o fungo Trichoderma, isolado diretamente no Pantanal. Adaptado às condições extremas de clima e temperatura da região, o bioinsumo tem como diferencial a resistência e a eficácia no manejo sustentável de cultivos.



Na Expoaqui, a startup montou um espaço em parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). No local, alunos do curso de Agronomia que participam da Pantabio apresentam aos produtores os resultados de ensaios de validação do produto.



De acordo com Thiago, essa participação tem duplo objetivo. “Os estudantes conduzem os testes em campo e, ao mesmo tempo, explicam diretamente aos produtores como funciona o bioinsumo, o uso correto, a importância do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e o manejo sustentável. É um exercício prático de transferência de conhecimento e de aproximação com o mercado.”



O trabalho envolve desde a demonstração da aplicação do Trichoderma até orientações sobre diagnóstico de doenças, controle biológico e descarte adequado das embalagens. Além de hortaliças cultivadas por agricultores familiares, os ensaios também abrangem culturas como eucalipto, pastagens e soja.



Com áreas experimentais não apenas em Aquidauana, mas também em Nioaque, Maracaju, Campo Grande, Água Clara, Três Lagoas, Dourados e Ponta Porã, a Pantabio já atua em diversas regiões do Estado, contribuindo para aumentar a produtividade e incentivar práticas sustentáveis.



Para Thiago, participar da Expoaqui é uma oportunidade de unir ciência, inovação e tradição: “Estamos mostrando que é possível produzir mais com um produto originário do próprio Pantanal, pensado para a nossa realidade, e acessível para o pequeno produtor”.





A Expoaqui 2025 segue até domingo, com programação que inclui música sertaneja nacional, rodeio, leilões, feira agropecuária, gastronomia típica e apresentações culturais. Os próximos shows são: Zé Henrique & Gabriel (15/08), Ralf (16/08) e João Bosco & Vinícius (17/08).



