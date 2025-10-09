Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 13:12

Bioeconomia

Startup da UEMS de Aquidauana conquista o Prêmio FINEP de Inovação

Projeto Pantabio foi reconhecido como destaque em uma das competições mais importantes do país

Da redação

Publicado em 09/10/2025 às 09:31

Atualizado em 09/10/2025 às 09:34

Para Aquidauana, o reconhecimento nacional projeta a cidade como referência em inovação científica e sustentável / Divulgação

A inovação desenvolvida no interior de Mato Grosso do Sul acaba de ganhar destaque nacional. A Pantabio, startup incubada na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade de Aquidauana, foi a grande vencedora do Prêmio FINEP de Inovação, uma das mais importantes premiações voltadas à ciência e tecnologia no país.

O projeto, desenvolvido pelos professores Tiago Calves Nunes e Mercia Celoto, conquistou o reconhecimento por propor soluções inovadoras alinhadas à conservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável — especialmente com foco na biodiversidade do Pantanal. A premiação reforça a relevância das iniciativas científicas criadas nas universidades públicas e o impacto que elas podem gerar para a economia e para a sociedade.

Inovação com propósito

A Pantabio nasceu com a missão de promover tecnologias de bioeconomia, utilizando recursos naturais de forma inteligente e sustentável. O trabalho da startup tem se destacado por unir ciência, meio ambiente e desenvolvimento regional, posicionando Aquidauana como um polo de inovação dentro de Mato Grosso do Sul.

Liderança que inspira

A conquista também ressalta o papel de liderança de Tiago Calves, um dos sócio-fundadores da empresa e coordenador do Ecossistema de Inovação de Aquidauana. Sua atuação tem sido decisiva na articulação de projetos, incentivo a novos empreendedores e fortalecimento de uma rede de inovação no município.

“Esse prêmio é resultado do trabalho coletivo e de um ambiente que estimula a pesquisa e a criatividade. Mostra que a inovação não está restrita aos grandes centros — ela pode nascer e prosperar no interior, com impacto real para a sociedade”, destacou Tiago.

Avanço para o estado

A vitória da Pantabio representa um marco para Mato Grosso do Sul. Além de valorizar o trabalho desenvolvido na UEMS, abre portas para novas parcerias, investimentos e iniciativas tecnológicas. Para Aquidauana, o reconhecimento nacional projeta a cidade como referência em inovação científica e sustentável.

Com esse resultado, Pantabio e UEMS reafirmam que a ciência feita com propósito e visão estratégica tem poder de transformar realidades — conectando conhecimento local a soluções globais.

