Startup Day aborda turismo e agronegócio em Aquidauana

No último sábado, 22, foi realizado em Aquidauana um dos eventos mais importantes do cenário empreendedor: o Startup Day. Realizado na UFMS - Campus I, na PIME (Primeira Incubadora Mista de Empresas).

O encontro reuniu empreendedores, equipe da Sala do Empreendedor de Aquidauana, professores universitários e estudantes em estágios de negócios variados, que atuam na idealização ou execução de projetos.

O Startup Day aconteceu em 3 cidades da região Oeste do Estado - Aquidauana, Corumbá, Ladário (em conjunto) e Guia Lopes da Laguna. Em Aquidauana, a programação contou com palestras e um workshop com a abordagem de temas como: Turismo e Agronegócio.

“Essa foi a primeira vez que vim para um evento assim. Foi enriquecedor para entender que existem editais abertos para ajudar a obter o recurso financeiro para tirar a ideia do papel. Gostei bastante da abordagem para falar sobre o turismo. Aqui na região a gente vê uma expansão do setor e entendi que era uma oportunidade para mim. Havia turistas que deixavam de fazer algumas atividades porque tinham que cuidar dos seus animais. Eu ofereço um produto personalizado e observei no evento aspectos que posso evoluir”, afirmou uma das participantes do Startup Day – Mariana Santos, empresária no setor de pets.

O público pode fazer networking, conhecer as oportunidades que existem diante do cenário de mudanças climáticas e onde buscar possíveis financiamentos para promover inovação.

O evento é promovido pelo Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Sicredi, Futuro Importados, Pantabio e Pantaembryo.

“Esse evento me ajudou muito, principalmente, na parte de desenvolver ideias. Eu pude aprender mais sobre todos os processos que envolvem a parte desde a criação de uma ideia, vendo todos os pontos positivos, todas as causas, todas as consequências e, principalmente, a viabilidade dessa ideia. Para o meu nicho, isso vai ser muito importante, principalmente para a parte de criação de novos cursos para poder atender uma nova margem de público”, disse o proprietário da House of English – João Romero.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana