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Startup Day conecta Aquidauana a ideias e negÃ³cios do Brasil

Evento do Sebrae Startups acontece hoje na EstaÃ§Ã£o FerroviÃ¡ria, com palestras, pitch, crÃ©dito e workshops gratuitos para quem quer transformar ideias em projetos reais

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 21/03/2026 Ã s 10:05

Atualizado em 21/03/2026 Ã s 10:11

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A cidade de Aquidauana se conecta com todo o Brasil nesta sexta-feira (21) durante o Startup Day, um movimento do Sebrae Startups que reúne pessoas, ideias e negócios em um único dia.

A partir das 18h, na Estação Ferroviária (Rua Bichara Salamene, Centro), os participantes poderão conferir uma programação completa, pensada para quem deseja transformar ideias em projetos concretos, com oportunidades de aprendizado, crédito e pitch, tudo alinhado à realidade local.

O encontro é voltado tanto para quem já empreende quanto para aqueles que desejam iniciar um negócio ou explorar novas possibilidades através da inovação. As inscrições são gratuitas, e ainda é possível garantir participação pelo link: https://bit.ly/StartupDayAquidauana2026

Programação do Startup Day – Negócios inovadores de sucesso:

18h às 18h15 – Credenciamento
18h15 às 18h30 – Abertura oficial
18h30 às 19h10 – Do papel à prática: construindo projetos que geram resultados
19h10 às 20h – Sicredi apresenta: do projeto ao crédito. Como financiar sua ideia
20h – Pitch de impacto: como vender sua ideia em poucos minutos
21h – Encerramento e conexões finais

O evento promete ser uma oportunidade única para ampliar conhecimentos, fazer contatos estratégicos e conhecer de perto projetos inovadores que estão transformando o cenário empreendedor da região.

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