Acessibilidade

22 de MarÃ§o de 2026 • 15:16

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
INOVAÃ‡ÃƒO

Startup Day conecta Aquidauana a ideias e negÃ³cios do Brasil

Evento do Sebrae aconteceu na EstaÃ§Ã£o FerroviÃ¡ria, com palestras, pitch, crÃ©dito e workshops gratuitos para quem quer transformar ideias em projetos reais

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 22/03/2026 Ã s 11:54

Atualizado em 22/03/2026 Ã s 12:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A cidade de Aquidauana viveu uma noite de grande sucesso neste sábado (21) com a realização do Startup Day, iniciativa do Sebrae Startups que reuniu um público expressivo na Estação Ferroviária. O evento superou expectativas e confirmou a força do ecossistema de inovação local, com a presença de muitos participantes engajados em aprender, trocar experiências e impulsionar ideias.

Desde o início da programação, às 18h, o espaço ficou tomado por empreendedores, estudantes e interessados em inovação, todos conectados pelo propósito de transformar projetos em negócios concretos. A programação dinâmica trouxe conteúdos práticos, abordando desde a construção de projetos até formas de acesso a crédito e técnicas de apresentação de ideias, mantendo o público atento e participativo até o encerramento.

O encontro reforçou o potencial empreendedor da região, criando um ambiente propício para networking e novas parcerias. Para o secretário de Desenvolvimento e Gestão Estratégica de Aquidauana, Alexandre Périco, que também participou como palestrante, o evento evidenciou a capacidade transformadora da inovação no município:

Aquidauana mostrou, mais uma vez, que tem talento, criatividade e, principalmente, pessoas dispostas a fazer acontecer. O que vimos aqui hoje foi muito mais do que um evento — foi a prova de que estamos construindo um futuro sólido, com oportunidades reais para quem quer empreender e crescer.

Já o coordenador do Ecossistema de Inovação de Aquidauana, Tiago Calves, destacou a importância da mobilização e da participação ativa do público:

Ver a estação cheia, a energia das pessoas, a mobilização acontecendo… isso é reflexo de algo que a gente vem construindo há muito tempo: um ecossistema de inovação de verdade, com gente comprometida e com propósito. Muito feliz em fazer parte disso com vocês. É esse movimento que dá sentido. Ver Aquidauana se posicionando como referência no estado, sendo sempre citada, com outros ecossistemas perguntando como fazemos… isso é resultado de um time alinhado. Isso aqui não é só conexão, é construção. É território, é oportunidade, é futuro sendo desenhado na prática.

O Startup Day em Aquidauana se consolida, assim, como um marco para o fortalecimento do empreendedorismo local, deixando um saldo extremamente positivo e abrindo caminhos para novas iniciativas que devem continuar impulsionando a inovação na região.

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

BRUTALIDADE

Identificada vÃ­tima do homicÃ­dio da madrugada em Aquidauana

AQUIDAUANA

Urgente: Homem Ã© morto a facadas no Santa Terezinha

OPORTUNIDADE

Simasul Siderurgia realiza seleÃ§Ã£o de vagas de emprego neste sÃ¡bado

Oportunidade de se candidatar Ã© ate Ã s 10 horas deste sÃ¡bado e candidatos tÃªm grandes chances de conseguir uma vaga de trabalho imediata.

PROGRAMAÃ‡ÃƒO

RodoviÃ¡ria de Aquidauana realiza Feira da EstaÃ§Ã£o neste sÃ¡bado

Publicidade

Cultura

Hoje tem Feira em Piraputanga

ÃšLTIMAS

SAÃšDE

CirculaÃ§Ã£o do vÃ­rus da gripe estÃ¡ em alta em vÃ¡rias regiÃµes do paÃ­s

Principal forma de prevenÃ§Ã£o contra casos graves e Ã³bitos Ã© a vacina

ORGULHO

Judoca de Aquidauana Ã© convocada para estÃ¡gio internacional na Europa

Anna Clara Mendes integrarÃ¡ a seleÃ§Ã£o brasileira de base na RepÃºblica Tcheca e aposta na experiÃªncia internacional para evoluir na carreira

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo