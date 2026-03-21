Startup Day conecta Aquidauana a ideias e negÃ³cios do Brasil

A cidade de Aquidauana viveu uma noite de grande sucesso neste sábado (21) com a realização do Startup Day, iniciativa do Sebrae Startups que reuniu um público expressivo na Estação Ferroviária. O evento superou expectativas e confirmou a força do ecossistema de inovação local, com a presença de muitos participantes engajados em aprender, trocar experiências e impulsionar ideias.

Desde o início da programação, às 18h, o espaço ficou tomado por empreendedores, estudantes e interessados em inovação, todos conectados pelo propósito de transformar projetos em negócios concretos. A programação dinâmica trouxe conteúdos práticos, abordando desde a construção de projetos até formas de acesso a crédito e técnicas de apresentação de ideias, mantendo o público atento e participativo até o encerramento.

O encontro reforçou o potencial empreendedor da região, criando um ambiente propício para networking e novas parcerias. Para o secretário de Desenvolvimento e Gestão Estratégica de Aquidauana, Alexandre Périco, que também participou como palestrante, o evento evidenciou a capacidade transformadora da inovação no município:

Aquidauana mostrou, mais uma vez, que tem talento, criatividade e, principalmente, pessoas dispostas a fazer acontecer. O que vimos aqui hoje foi muito mais do que um evento — foi a prova de que estamos construindo um futuro sólido, com oportunidades reais para quem quer empreender e crescer.

Já o coordenador do Ecossistema de Inovação de Aquidauana, Tiago Calves, destacou a importância da mobilização e da participação ativa do público:

Ver a estação cheia, a energia das pessoas, a mobilização acontecendo… isso é reflexo de algo que a gente vem construindo há muito tempo: um ecossistema de inovação de verdade, com gente comprometida e com propósito. Muito feliz em fazer parte disso com vocês. É esse movimento que dá sentido. Ver Aquidauana se posicionando como referência no estado, sendo sempre citada, com outros ecossistemas perguntando como fazemos… isso é resultado de um time alinhado. Isso aqui não é só conexão, é construção. É território, é oportunidade, é futuro sendo desenhado na prática.

O Startup Day em Aquidauana se consolida, assim, como um marco para o fortalecimento do empreendedorismo local, deixando um saldo extremamente positivo e abrindo caminhos para novas iniciativas que devem continuar impulsionando a inovação na região.