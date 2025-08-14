Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 16:45

Aquidauana

Studio de Dança Mayara Martins reinaugura em novo endereço e consolida referência em MS

Novo espaço é moderno, amplo, climatizado e atende melhor às demandas dos alunos em Aquidauana

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 16:10

Atualizado em 14/08/2025 às 16:45

Alice Fanhani

Com 18 anos de história dedicada à formação de talentos e à valorização da arte da dança, o Studio de Dança Mayara Martins acaba de dar um novo e importante passo em sua trajetória: a reinauguração de sua sede, agora em um novo endereço, com uma estrutura moderna, ampla e climatizada, pensada especialmente para proporcionar ainda mais conforto, qualidade e desempenho aos seus alunos.

Localizado no coração de Aquidauana (MS), no Bairro Guanandy, o novo espaço representa não apenas uma conquista para a Família Studio, mas também para toda a comunidade local que acompanha há quase duas décadas o crescimento dessa referência cultural no município.

"Uma noite para celebrar a nossa nova casa e brindar os 18 anos de história, arte e paixão pela dança da Família Studio.
Este é mais que um endereço novo… é o começo de novos sonhos, com a mesma essência que nos une desde o primeiro passo", afirmou Mayara Martins, fundadora e diretora do Studio.

Tradição e excelência

Desde sua fundação, o Studio de Dança Mayara Martins se destacou pela excelência no ensino, pela seriedade no trabalho artístico e pelo compromisso com a formação integral de seus alunos. A escola já conquistou diversos prêmios em concursos estaduais e internacionais, participou do maior festival de dança do Mundo, também marcou presença em importantes competições nacionais, sempre levando o nome de Aquidauana e de Mato Grosso do Sul a patamares de destaque na dança brasileira.

O novo espaço, mais do que uma mudança física, representa a consolidação dessa trajetória vitoriosa. Com a reinauguração, o Studio amplia sua capacidade de atendimento, oferece mais conforto aos alunos e se firma de vez como referência em dança no estado de MS. “Esse novo espaço é a realização de um sonho. Queríamos um lugar que realmente refletisse a evolução do nosso trabalho e acolhesse nossos alunos com mais conforto e qualidade técnica. Agora temos salas amplas, climatizadas e equipadas para diversos estilos de dança” complementou.

Compromisso com o futuro

A reinauguração também marca o início de uma nova fase de projetos e ações do Studio. Entre os planos estão a ampliação de turmas, a oferta de novos estilos de dança e a realização de eventos e projetos culturais que prometem movimentar ainda mais a cena artística de Aquidauana.

Com olhar atento ao futuro, sem deixar de lado a tradição que construiu sua reputação, o Studio de Dança Mayara Martins segue firme em seu propósito: transformar vidas por meio da arte.

Studio de Dança Mayara Martins fica localizado na Rua Sol Levante, nº 1.520 – Bairro Guanandy, Aquidauana-MS

Contato: 67998796060

Turmas a partir dos 3 anos até o Adulto.

Siga as redes sociais: @studiomayaramartins

Polícia

Dois homens são presos por furto e receptação em Corumbá

Duas bicicletas foram recuperadas

Tempo seco

Três ocorrências de incêndio em vegetação mobilizam Corpo de Bombeiros de Corumbá

Chamas de grandes proporções foram extintas pela corporação

