Subprefeitura de Taunay promove Oficina de Abanico

No último sábado, 26, na Subprefeitura de Taunay foi realizada uma oficina gratuita de produção de abanico (Keviti, em terena), com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social.



Ministrada pela professora e artesã Maria Alexandra da Silva, a oficina capacitou os 15 participantes na confecção de abanicos, peças artesanais que carregam valor cultural e comercial.



A oficina ensinou desde o preparo dos materiais naturais até a confecção dos abanicos. Os participantes aprenderam a selecionar e trabalhar com fibras vegetais, técnicas de trançado e montagem, além de conhecer o significado dos desenhos e formatos utilizados pelas comunidades indígenas.



A oficina, além de promover a preservação cultural, também abriu novas oportunidades para geração de renda extra para os participantes, pois os abanicos são itens muito procurados pelos turistas que visitam Aquidauana.

Conforme informou o coordenador da Subprefeitura, Tião Melo, "a oficina foi muito produtiva e realizada com intuito de fortalecimento de vínculos, além da valorização e resgate da cultura e história dos Povos Indígenas".

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana

