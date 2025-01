Subprefeitura de Taunay realiza atendimentos todas as quartas-feiras

Os moradores do Distrito de Taunay e das comunidades indígenas daquela região têm à disposição serviços e atendimentos da Secretaria de Assistência Social mais perto de casa.

Todas as quartas-feiras, das 8h às 12h, na Subprefeitura, no Distrito de Taunay, a Secretaria de Assistência Social, por meio da equipe do Cadastro Único – Bolsa Família, oferece um atendimento especializado para a população que precisa de suporte em áreas como Bolsa Família, Cadastro Único (CadÚnico) e serviços do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Esses serviços são essenciais para garantir o acesso aos benefícios sociais, melhorar a qualidade de vida e garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade social possam receber o apoio adequado.

As famílias podem tirar dúvidas, realizar cadastros ou atualizações no programa do Governo Federal e, também, verificar se estão aptas a receber benefícios.

Para o atendimento, é importante levar documentos como CPF, RG, comprovante de residência, entre outros, dependendo do serviço.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana