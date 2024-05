Subsecretário Estadual de Políticas públicas se reúne com Coordenadoria da Juventude

A equipe da Coordenadoria da Juventude reuniu-se com o subsecretário estadual de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários - Jairo Luiz da Silva.

Durante a visita, foram debatidas várias ideias de ações com a juventude local, buscando trabalhar de forma integrada com as lideranças comunitárias.

“A troca de conhecimentos e experiências, certamente contribuirá para o desenvolvimento de novas políticas e ações voltadas para a juventude e para a comunidade em geral. Estamos empenhados em construir um futuro melhor para nossos jovens e acreditamos que parcerias como esta são essenciais para alcançar nossos objetivos”, destacou o coordenador de Politicas Públicas para Juventude, Paulo Mendes.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana