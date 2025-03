Sucuri de cinco metros Ã© flagrada atravessando estrada em Aquidauana

Divulgação / Redes sociais / Thauany de Lima Soares

Um encontro raro e impressionante marcou a travessia de uma estrada em Aquidauana, na noite da última segunda-feira (17), por volta das 20h. Uma sucuri de pelo menos cinco metros foi flagrada cruzando lentamente a Estrada Parque, próximo ao distrito de Camisão. O registro foi feito pela empresária Thauany de Lima Soares, que trafegava pelo local e teve o privilégio de testemunhar de perto a grandiosidade da serpente.



“Eu estava a caminho de Camisão para jantar e, naquela última baixada antes de virar à direita, passei por ela. Pouco antes de chegar à UEMS, vi de relance que algo grande estava saindo da mata. Contornei o carro e parei no acostamento para confirmar. Quando percebi que era uma sucuri fazendo a travessia, decidi esperar para garantir que ela cruzasse em segurança. O tamanho dela era impressionante, fora do comum! Apesar da pouca iluminação, dava para ver claramente que passava facilmente de cinco metros”, relatou Thauany.



Ainda emocionada com o encontro inesperado, a empresária descreveu a experiência como “absurda”. Apaixonada por animais, ela conta que nunca havia visto uma serpente desse porte tão de perto.



“O vídeo ficou um pouco tremido por conta da emoção. Meu maior receio era que algum motorista desatento passasse sem perceber e acabasse machucando o animal. Então, fiquei ali, esperando até que ela concluísse a travessia e seguisse seu caminho. Foi algo extremamente gratificante!”, destacou.

A majestade das águas



As sucuris, conhecidas também como anacondas, são serpentes semiaquáticas que habitam regiões alagadas, como rios, lagos e brejos da América do Sul. Consideradas uma das maiores serpentes do mundo, podem ultrapassar os sete metros de comprimento e pesar mais de 90 quilos. Apesar de seu tamanho impressionante, não são venenosas e utilizam a força muscular para imobilizar suas presas, que podem variar de peixes e aves a mamíferos como capivaras e até jacarés.



Diferente do que muitos imaginam, as sucuris não costumam atacar humanos e, na maioria das vezes, evitam o contato com pessoas. Seu papel ecológico é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, controlando populações de presas e contribuindo para a manutenção da biodiversidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!