Sucuri é flagrada atravessando rua em Aquidauana: registro viraliza nas redes

Você repórter

Maria Emília Pereira Lima, administradora e gerente administrativo-financeira, teve uma experiência, no mínimo, diferenciada durante um passeio em Aquidauana.

Em visita à cidade para encontrar familiares, Maria Emília flagrou uma sucuri saindo do mato e atravessando uma rua.

"Estava vindo da Horta Medina em direção ao centro, com minha mãe e minha irmã, quando vi a sucuri saindo do mato. Diminui a velocidade do carro e parei para registrar o momento", contou. O registro em foto e vídeo rapidamente chamou atenção.

Inicialmente, Maria Emília compartilhou as imagens com sua família. "Meu sobrinho Gerson foi quem sugeriu que eu enviasse o vídeo para o Jornal O Pantaneiro", explicou.

A ideia resultou na publicação do conteúdo, que ganhou repercussão local.

Apesar de morar em Curitiba desde os 14 anos, Maria Emília é natural de Aquidauana e costuma visitar a cidade com frequência. "Já tinha visto sucuris por aqui antes. Cresci em Aquidauana e esse tipo de encontro com a natureza é comum", comentou.

A sucuri, uma das maiores serpentes do mundo, é típica do Pantanal e desempenha um papel importante no ecossistema local. A sucuri controla a população de suas presas, incluindo pragas como ratos.

A cobra é uma predadora carnívora que caça animais como capivaras, antas, veados, jacarés, galinhas e outros animais de estimação.

A sucuri é a maior serpente do mundo em volume corporal, podendo ultrapassar seis metros de comprimento. Ela é não venenosa e usa sua força bruta para capturar suas presas.

O flagrante reforça a convivência próxima entre os moradores e a fauna da região, característica marcante da vida em Aquidauana.