Sucuri gigante é encontrada digerindo presa no Rio Aquidauana

A Sucuri estava digerindo um animal / Rhobson Lima

Uma sucuri foi encontrada digerindo um animal às margens do Rio Aquidauana, no Distrito de Piraputanga, no último fim de semana.

A cobra está do lado esquerdo do rio, no pesqueiro da Serra, próximo ao distrito de Palmeiras, município de Dois Irmãos do Buriti.

A sucuri tem mais de 6 metros e teria engolido um animal de porte médio.

A cabeça da Sucuri estava para fora da água - Foto: Rhobson Lima

O eletricista Adilson Ferreira de Almeida, 58 anos, disse ao O Pantaneiro, que ficou sabendo que o animal estava no rio por moradores e resolveu ir verificar.

“Ela está lá no mesmo cantinho. Ela vai ficar ali até terminar de digerir o animal que engoliu”, disse o eletricista aposentado.

O animal não é peçonhento, mas pode matar suas vítimas por asfixia ou esmagamento se chegar próximo de seus corpos e se enrolar neles.

Local a onde foi encontrada a Sucuri.

Há um ano, a equipe de reportagem do jornal O Pantaneiro foi até o Rio Aquidauana para confirmar o depoimento de um grupo de canoístas que flagrou uma típica cena sul-mato-grossense, na descida do Rio Aquidauana, entre o distrito de Palmeiras (Dois Irmãos do Buriti) e o distrito de Piraputanga (Aquidauana), próximo à Estrada Parque de Piraputanga, avistaram uma sucuri de, pelo menos, 6 metros.

Adilson acredita ser a mesma cobra encontrada por canoístas. Na época, o animal também estava digerindo um animal que comeu.

Veja o vídeo de dezembro de 2021.