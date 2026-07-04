Acessibilidade

04 de Julho de 2026 • 16:50

Buscar

Últimas notícias
X
Protagonismo feminino

Sula Miranda demonstra expectativa para Pantanal Tech MS: "estou chegando"

Rainha dos Caminhoneiros falará sobre protagonismo feminino e empreendedorismo no agronegócio

O Pantaneiro

Publicado em 04/07/2026 às 09:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rainha dos Caminhoneiros, cantora Sula Miranda participa do Pantanal Tech MS / @miro_foto

Entre as atrações do Pantanal Tech MS 2026, a cantora Sula Miranda levará ao evento um olhar especial sobre protagonismo feminino e empreendedorismo no agronegócio.

"Estou chegando. Na expectativa de ver e vivenciar tudo de perto", comentou a artista, fenômeno da música sertaneja desde os anos 1980, em vídeo publicado nas redes sociais de O Pantaneiro com os melhores momentos da cerimônia de abertura.

Sula Miranda

Com a participação especial da Rainha dos Caminhoneiros, o encontro Pantanal Tech Delas acontece das 15h às 17h30 deste sábado (04), no auditório da Areninha. O objetivo é reunir mulheres de todos os setores produtivos da pecuária pantaneira - zootecnia, agronomia, administração, contabilidade e áreas afins - para discutir, na prática, a resolução de desafios reais enfrentados dentro das fazendas.

O formato busca se afastar das palestras tradicionais para adotar uma metodologia ativa de cocriação, reunindo a experiência e a inteligência multidisciplinar das mulheres que atuam no setor produtivo e na conservação do bioma para traçar planos e estratégias voltados a uma pecuária sustentável.

A programação também contará com palestras de profissionais da empresa Arauco, referência no setor florestal.

Sobre o Pantanal Tech MS

Consolidado como o maior encontro voltado à produção sustentável no Pantanal, o evento chega à terceira edição reunindo pesquisadores, produtores rurais, estudantes, empreendedores e representantes de diversos setores. A programação inclui painéis, vitrines tecnológicas, oficinas, espaços de negócios e atividades voltadas à inovação, bioeconomia, turismo, cultura e desenvolvimento regional.

O Pantanal Tech MS 2026 começou na sexta-feira (03) e segue até domingo (05), na Unidade Universitária da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Aquidauana.

Quem pretende visitar o evento pode conferir a programação completa no site oficial, no qual estão disponíveis os horários, locais e detalhes de todas as atividades previstas para os três dias de realização.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

PANTANAL TECH

Diretor da UEMS de Aquidauana pede melhorias na MS-450 durante abertura do Pantanal Tech 2026

Bairro Alto

Adolescente fica ferida após colisão entre moto e ciclomotor em Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana tem 33 vagas de emprego nesta sexta

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h

Estrutura pronta

Pantanal Tech 2026 começa com ampla programação em Aquidauana

Publicidade

Luto

Aquidauana se despede de Anizio Pereira Dittmar

ÚLTIMAS

Tragédia na capital

Queda de avião que seguiria para Aquidauana deixa dois mortos

Aeronave foi localizada em uma área de mata, a cerca de 50 metros do ponto de decolagem

Prêmio de quase R$ 1 mil

Apostas de Aquidauana e Anastácio acertam quadra na Mega-Sena

Sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira; faixa principal voltou a acumular

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo