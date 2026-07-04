Sula Miranda demonstra expectativa para Pantanal Tech MS: "estou chegando"

Rainha dos Caminhoneiros, cantora Sula Miranda participa do Pantanal Tech MS / @miro_foto

Entre as atrações do Pantanal Tech MS 2026, a cantora Sula Miranda levará ao evento um olhar especial sobre protagonismo feminino e empreendedorismo no agronegócio.

"Estou chegando. Na expectativa de ver e vivenciar tudo de perto", comentou a artista, fenômeno da música sertaneja desde os anos 1980, em vídeo publicado nas redes sociais de O Pantaneiro com os melhores momentos da cerimônia de abertura.

Com a participação especial da Rainha dos Caminhoneiros, o encontro Pantanal Tech Delas acontece das 15h às 17h30 deste sábado (04), no auditório da Areninha. O objetivo é reunir mulheres de todos os setores produtivos da pecuária pantaneira - zootecnia, agronomia, administração, contabilidade e áreas afins - para discutir, na prática, a resolução de desafios reais enfrentados dentro das fazendas.

O formato busca se afastar das palestras tradicionais para adotar uma metodologia ativa de cocriação, reunindo a experiência e a inteligência multidisciplinar das mulheres que atuam no setor produtivo e na conservação do bioma para traçar planos e estratégias voltados a uma pecuária sustentável.

A programação também contará com palestras de profissionais da empresa Arauco, referência no setor florestal.

Sobre o Pantanal Tech MS

Consolidado como o maior encontro voltado à produção sustentável no Pantanal, o evento chega à terceira edição reunindo pesquisadores, produtores rurais, estudantes, empreendedores e representantes de diversos setores. A programação inclui painéis, vitrines tecnológicas, oficinas, espaços de negócios e atividades voltadas à inovação, bioeconomia, turismo, cultura e desenvolvimento regional.

O Pantanal Tech MS 2026 começou na sexta-feira (03) e segue até domingo (05), na Unidade Universitária da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Aquidauana.

Quem pretende visitar o evento pode conferir a programação completa no site oficial, no qual estão disponíveis os horários, locais e detalhes de todas as atividades previstas para os três dias de realização.