Sula Miranda enaltece Pantanal Tech MS: "honrada de poder fazer parte"

Sula Miranda concedeu entrevista à reportagem de O Pantaneiro / Reprodução

Consagrada como um dos grandes nomes da música sertaneja brasileira, a cantora Sula Miranda participou da programação do Pantanal Tech MS 2026, em Aquidauana. A Rainha dos Caminhoneiros destacou a grandiosidade do evento, que reúne tecnologia, inovação, cultura, entretenimento e o fortalecimento da produção sustentável no bioma pantaneiro.

Em entrevista concedida à reportagem de O Pantaneiro, a artista afirmou que o encontro superou suas expectativas ao integrar diferentes setores e proporcionar espaço para produtores, pesquisadores, empreendedores e a comunidade.

"Na verdade, foi muito mais do que eu podia imaginar. O Pantanal Tech é um evento que une tudo, une a cultura, une a tecnologia, as novidades do setor. A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul [UEMS] tem dado apoio para todos esses produtores locais, rurais, que estão aqui cada um trazendo o seu produto, seu talento", afirmou.

Segundo Sula, um dos diferenciais do Pantanal Tech está justamente na valorização das potencialidades de Mato Grosso do Sul, reunindo conhecimento técnico e científico com manifestações culturais e o artesanato regional.

"É um evento gigantesco, no sentido de que dá oportunidade para todos. A gente vê a tecnologia junto com a cultura e o entretenimento, o pessoal cantando, o pessoal regional, o artesanato local. Então, é valorizar as riquezas, as belezas de Mato Grosso do Sul".

A artista esteve em Aquidauana como convidada especial e participou do Pantanal Tech Delas, encontro realizado na tarde de sábado (04), voltado ao protagonismo feminino e ao empreendedorismo no agronegócio. A proposta foi reunir mulheres que atuam em diferentes segmentos da pecuária pantaneira para discutir soluções práticas para os desafios enfrentados no dia a dia das propriedades rurais, por meio de uma metodologia colaborativa de construção de estratégias voltadas à sustentabilidade.

Ao falar sobre sua participação, Sula Miranda disse ter recebido o convite com gratidão e destacou a emoção de integrar a programação do evento.

"Eu estou muito feliz. Me senti privilegiada, honrada. Eu não vim para cantar, eu vim como uma convidada de honra e me senti verdadeiramente honrada de poder fazer parte de tudo isso. Cada vez mais o Pantanal mostrando o potencial, as riquezas, as belezas e as delícias", concluiu.

Consolidado como o maior encontro voltado à produção sustentável no bioma pantaneiro, o Pantanal Tech MS chegou à terceira edição reunindo pesquisadores, produtores rurais, estudantes, empreendedores e representantes de diversos setores. A programação contou com painéis, vitrines tecnológicas, oficinas, espaços de negócios e atividades voltadas à inovação, bioeconomia, turismo, cultura e desenvolvimento regional.

Realizado entre os dias 03 e 05 de julho, na Unidade Universitária da UEMS de Aquidauana, o evento reforçou o papel da ciência e da sustentabilidade no desenvolvimento do Pantanal e de Mato Grosso do Sul.