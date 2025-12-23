Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 13:57

Buscar

Últimas notícias
X
Briga

Sumiço de pernil de porco termina em agressão em Anastácio

Caso aconteceu no último domingo (21) na Vila Pedreira

Da redação

Publicado em 23/12/2025 às 09:24

Atualizado em 23/12/2025 às 11:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Um desentendimento familiar motivado pelo desaparecimento de um pernil de porco terminou em agressão na Vila Pedreira, em Anastácio. Um homem de 41 anos ficou ferido após ser atacado pelo próprio enteado, de 30 anos, durante uma discussão ocorrida no último domingo (21).

De acordo com o relato, o pernil de porco estava armazenado em um freezer da residência e seria destinado à ceia de Natal da família. O padrasto percebeu o sumiço do alimento e suspeitou do enteado, que, segundo ele, é usuário de drogas e não mora no local, mas costuma frequentar a casa.

Ao retornar à residência no domingo, o homem decidiu cobrar esclarecimentos sobre o desaparecimento do pernil. Durante a conversa, o enteado não teria gostado da cobrança e passou a agredir o padrasto, causando lesões corporais.

A discussão terminou com o homem ferido, enquanto o pernil de porco não foi recuperado. Há suspeitas de que o alimento possa ter sido trocado por entorpecentes, hipótese que será investigada.

O caso foi registrado e será apurado pela Polícia Civil de Anastácio, que investiga os crimes de lesão corporal e furto.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Motociclista fica ferida após queda em rotatória no Centro de Anastácio

• Cristo Rei FC de Anastácio participa de rodada em Terenos

• Confira as fotos do Natal Cidade Feliz em Anastácio

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política pública

Programa inédito cria normas e garante repasse à educação especial

Aquidauana

PrimePub celebrou 9 anos com programação especial

Aquidauana

Motociclista é preso após fuga, queda e resistência à abordagem

Cristo Rei FC de Anastácio participa de rodada em Terenos

Aquidauana terá chuva isolada e variação de temperatura nesta segunda-feira

Celebração da Vida marca fim das atividades de Pastorais em Aquidauana

Clima

Aquidauana terá chuva isolada e variação de temperatura nesta segunda-feira

Publicidade

Aquidauana

Flamenguinho de Miranda conquista a Copa O Pantaneiro 

ÚLTIMAS

Fim de ano

Praça Arandu recebe Papai Noel em festa na Cidade Feliz

Além do bom velhinho, as crianças tiveram acesso a brinquedos infláveis, pula-pula e aos tradicionais algodão doce e pipoca distribuídos gratuitamente

Educação

Décima parcela do Programa Pé-de-meia começa a ser paga nesta segunda

Nascidos em janeiro e fevereiro são os primeiros a receber

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo