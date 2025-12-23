Sumiço de pernil de porco termina em agressão em Anastácio

Caso aconteceu no último domingo (21) na Vila Pedreira
Delegacia de Anastácio
Um desentendimento familiar motivado pelo desaparecimento de um pernil de porco terminou em agressão na Vila Pedreira, em Anastácio. Um homem de 41 anos ficou ferido após ser atacado pelo próprio enteado, de 30 anos, durante uma discussão ocorrida no último domingo (21).
De acordo com o relato, o pernil de porco estava armazenado em um freezer da residência e seria destinado à ceia de Natal da família. O padrasto percebeu o sumiço do alimento e suspeitou do enteado, que, segundo ele, é usuário de drogas e não mora no local, mas costuma frequentar a casa.
Ao retornar à residência no domingo, o homem decidiu cobrar esclarecimentos sobre o desaparecimento do pernil. Durante a conversa, o enteado não teria gostado da cobrança e passou a agredir o padrasto, causando lesões corporais.
A discussão terminou com o homem ferido, enquanto o pernil de porco não foi recuperado. Há suspeitas de que o alimento possa ter sido trocado por entorpecentes, hipótese que será investigada.
O caso foi registrado e será apurado pela Polícia Civil de Anastácio, que investiga os crimes de lesão corporal e furto.
