Suplente Wilson Ferreira é reconduzido ao cargo por decisão judicial em Aquidauana

Wilson Ferreira e Anderson Meireles / O Pantaneiro, Arquivo

O suplente de vereador, Wilson Ferreira, deve ser reconduzido ao cargo na Câmara Municipal de Aquidauana, após decisão judicial publicada no Diário de Justiça de Mato Grosso do Sul.



Ferreira é o 6º suplente e tomou posse em junho deste ano, depois de mandado de segurança para tirar Anderson Meireles do cargo, que também é suplente. A vaga disputada foi deixada por Youssef Saliba no início deste ano.



Para tirar Meireles do cargo, Ferreira argumentou que o político havia se filiado ao PSD (Partido Social Democrático), enquanto a vaga deixada por Saliba pertence ao partido MDB (Movimento Democrático Brasileiro).



Mas, no dia 3 de setembro, Anderson Meireles reassumiu o cargo de vereador em Aquidauana, após decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que derrubou a liminar que mantinha Ferreira na Câmara.



Em mais uma reviravolta, Ferreira conseguiu voltar à Câmara e a decisão judicial divulgada no dia 29 de novembro, determina que a posse seja em até cinco dias, sob pena de R$ 1 mil caso não ocorra.



Vaga de Saliba



Youssef Saliba foi o terceiro candidato mais votado nas eleições de 2020, com 698 votos. No ano seguinte, Saliba integrou a gestão do prefeito Odilon Ribeiro como secretário de Cultura e Turismo, e Anderson assumiu como suplente. Em março de 2024, Saliba decidiu renunciar à sua vaga de vereador e Anderson, já filiado ao PSD, tomou posse.



6º suplente



Com a saída de Anderson Meireles do MDB, quem deveria assumir seria a ex-secretária de Educação do Município, Wilsandra Beda, por ser a 2ª suplente do partido.



Entretanto, ela se filiou ao PP (Partido Progressista) em março deste ano, assim como outros quatro suplentes. No entanto, o 6º suplente, Wilson Ferreira, que obteve 194 votos estaria apto para tomar posse por ser o único dos suplentes que permanece no partido.



Wilson Ferreira elegeu-se vereador em 2000, com 410 votos. Em 2013, assumiu a vaga deixada pelo próprio Anderson Meireles, na época do PT do B, quando Meireles foi nomeado secretário municipal de Saúde e Saneamento na gestão do ex-prefeito José Henrique Trindade. Agora, retorna ao legislativo.