Suspeito de abusar da própria filha é preso em Aquidauana

Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

Um homem de 40 anos foi preso na tarde de ontem (29) por ser suspeito de abusar da própria filha de 07 anos em Aquidauana. O crime teria acontecido na Vila Previsul no dia 10 deste mês, mas o caso só veio à tona nesta terça-feira (30).



Conforme divulgado pela Polícia Civil, policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana, cumpriram o mandado de prisão preventiva, representado pela autoridade policial e deferido pelo Poder Judiciário de Aquidauana, em desfavor do suspeito.



O suposto autor foi conduzido até a Delegacia de Atendimento à Mulher, onde sua prisão foi devidamente comunicada judicialmente. No mais, o homem permanecerá à disposição da Justiça.



As circunstâncias do crime não foram divulgadas.