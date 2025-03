Suspeito de abuso infantil Ã© preso e horas depois casa Ã© incendiada em Aquidauana

Você Repórter

Duas ocorrências graves mobilizaram as forças de segurança de Aquidauana no último sábado (22). No início da noite, um idoso foi preso suspeito de estupro de vulnerável, após denúncias de abuso contra crianças. Poucas horas depois, a residência onde o crime teria ocorrido foi incendiada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h para atender a um caso de estupro de vulnerável no bairro São Pedro. Familiares relataram o desaparecimento de uma criança e, ao procurá-la, ouviram gritos de socorro vindos de uma residência próxima.



Ao chegarem ao local, encontraram um grupo de crianças que relataram terem sido trancadas dentro da casa e abusadas pelo suspeito, um idoso.



O homem admitiu parte dos fatos e foi preso em flagrante. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, e o Conselho Tutelar foi acionado para prestar assistência às vítimas.



Pouco mais de três horas após a prisão do suspeito, um incêndio de grandes proporções destruiu a residência onde os crimes teriam ocorrido.



A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas o fogo já havia consumido grande parte da estrutura quando as equipes chegaram. Felizmente, não havia ninguém no imóvel no momento do incêndio.

