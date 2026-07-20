Suspeito é preso por tráfico de drogas durante ação da PM em Anastácio

Material apreendido somou, aproximadamente, 111 gramas de substância análoga à maconha

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação da equipe de Força Tática do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar), no bairro Cristo Rei, em Anastácio. As informações foram apuradas pela reportagem de O Pantaneiro nesta segunda-feira (20).

Os policiais realizavam patrulhamento pelo Cristo Rei quando receberam denúncias de moradores indicando que um homem estaria comercializando entorpecentes nas proximidades de uma conveniência. Ainda de acordo com os relatos, parte da droga havia sido escondida em uma área de vegetação perto do estabelecimento.

No local, os militares observaram um ciclista que teria acabado de manter contato com o suspeito, que permanecia em frente ao comércio. Diante da situação, foi realizada a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de substância análoga à maconha, pesando cerca de nove gramas, além de R$ 148,00 em dinheiro trocado. Ao ser perguntado sobre a situação, o homem afirmou ser usuário da droga, mas negou envolvimento com a comercialização de entorpecentes.

Na sequência, os policiais realizaram buscas no ponto indicado pelas denúncias e localizaram outras 11 porções de maconha escondidas em meio à vegetação, embaladas de forma semelhante à encontrada com o suspeito. Ao todo, o material apreendido pela Força Tática somou, aproximadamente, 111 gramas da droga.

Consta que o homem já tem histórico de passagens e evasão, razão pela qual foi algemado para evitar risco de fuga. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

