Talento de Aquidauana, Keverson completa 34 anos com história no futebol aquidauanense

Talento de Aquidauana, o ex-jogador de futebol profissional, Keverson Santana Cardoso faz aniversário de 34 anos, nesta quarta-feira, dia 12 de abril com muita história para comemorar.

Ele contou ao O Pantaneiro, que é nascido e criado em Aquidauana e desde os 4 anos frequentava campos de futebol junto ao pai, também jogador de futebol Valdir Cardoso, conhecido como 'Patinho'. "Dormia e acordava com a bola no pé. Sempre me espelhava no meu pai que era jogador. Sempre gostei de futebol e quis ser jogador profissional e graças a Deus realizei esse sonho."

Ele começou na categoria de base no antigo time "Flamenguinho" depois foi pro Seduc com apoio do pai 'Patinho e da mãe Maria Terezinha Santana, conhecida como 'Maninha'. Aos 16 anos começou a jogar no Aquidauanense onde jogou pela primeira vez no estádio Morenão, em Campo Grande e fez seu primeiro gol.

"Foi onde eu me apaixonei ainda mais pelo futebol. Esse jogo foi o meu primeiro como profissional e isso foi muito importante para o meu crescimento.Tive êxito na minha carreira em clubes dentro e fora do Estado e sempre dei o meu melhor em todos os times."

Além do Aquidauanense o atleta já jogou em clubes como: Goiatuba (GO), Metropolitano (SC), Cene (MS), União Rondonópolis (MT), Olímpia (SP), Naviraiense (MS), Corumbaense (MS), Monte Carlo (CHINA), Sete de Setembro (MS), Vitória (ES) e Costa Rica (MS).

Agora, o ex-jogador está estudando para ser treinador. "Já vivi tudo que tinha como jogador. Agora estou estudando para ser treinador", disse Keverson que vai comemorar com a família.

"Vou passar meu aniversário com a minha família. Hoje eu trabalho na Prefeitura de Aquidauana, sou casado com a Camila Cardoso e tenho duas filhas a Mikaela de 6 anos e Mirela de 1 anos e 7 meses."