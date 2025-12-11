Acessibilidade

11 de Dezembro de 2025 • 19:27

Buscar

Últimas notícias
X
Expectativa

Talita Antunes retornar às quadras de vôlei de praia no domingo

A fase final da competição define não apenas o título da etapa de Itapema, mas também pontos importantes para o ranking mundial

Da redação

Publicado em 11/12/2025 às 17:13

Atualizado em 11/12/2025 às 18:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A etapa promete fortes emoções, e a torcida de Aquidauana acompanha com expectativa a participação de Talita Antunes / Divulgação

A jogadora aquidauanense Talita Antunes, ao lado da parceira Taiana Lima, garantiu vaga na semifinal da etapa Elite do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, realizada em Itapema (SC). As duas avançaram entre as quatro melhores da competição após uma série de vitórias importantes realizadas no sábado (6).

Horas depois de superar um confronto difícil nas oitavas de final, a dupla retornou à quadra com consistência e venceu as adversárias Verena e Kyce por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/16, confirmando a classificação para a fase decisiva.

A semifinal está marcada para este domingo (14), às 11h, quando Talita e Taiana enfrentarão a dupla formada por Thainara e Talita Simonetti. A etapa promete fortes emoções, e a torcida de Aquidauana acompanha com expectativa a participação de Talita Antunes, uma das principais referências do vôlei de praia brasileiro na atualidade.

A fase final da competição define não apenas o título da etapa de Itapema, mas também pontos importantes para o ranking mundial da modalidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Alimentação segura

Aquidauana entrega kits de hortifrútis a famílias indígenas da Aldeia Urbana Tico Lipu

40 alunos

Bombeiros do Amanhã encerra ano letivo com formatura em Aquidauana

Ocorrência

Briga em bar mobiliza Polícia Militar no Bairro Nova Aquidauana

Briga deixa dois feridos a golpes de garrafa na Cidade Nova em Aquidauana

Jovem de 23 anos é esfaqueado após briga em Ladário

PM contém briga generalizada na Casa do Imigrante em Corumbá

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio oferecem 46 vagas de emprego nesta quarta-feira

Publicidade

Clima

Aquidauana terá calor de 38°C e chance de chuva nesta quarta

ÚLTIMAS

Título inédito

Anastácio conquista vice-campeonato na Copa Assomasul e garante acesso à Série A

O time foi formado por secretários, vereador e servidores públicos, demonstrando integração entre poder público e esporte

Saúde

Portaria amplia temporariamente prazo de auxílio-doença sem perícia

Medida vigora por um período de 120 dias

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo