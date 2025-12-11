Talita Antunes retornar às quadras de vôlei de praia no domingo

A etapa promete fortes emoções, e a torcida de Aquidauana acompanha com expectativa a participação de Talita Antunes / Divulgação

A jogadora aquidauanense Talita Antunes, ao lado da parceira Taiana Lima, garantiu vaga na semifinal da etapa Elite do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, realizada em Itapema (SC). As duas avançaram entre as quatro melhores da competição após uma série de vitórias importantes realizadas no sábado (6).

Horas depois de superar um confronto difícil nas oitavas de final, a dupla retornou à quadra com consistência e venceu as adversárias Verena e Kyce por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/16, confirmando a classificação para a fase decisiva.

A semifinal está marcada para este domingo (14), às 11h, quando Talita e Taiana enfrentarão a dupla formada por Thainara e Talita Simonetti. A etapa promete fortes emoções, e a torcida de Aquidauana acompanha com expectativa a participação de Talita Antunes, uma das principais referências do vôlei de praia brasileiro na atualidade.

A fase final da competição define não apenas o título da etapa de Itapema, mas também pontos importantes para o ranking mundial da modalidade.

