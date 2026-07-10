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Tamanduá-bandeira chama atenção em rolês noturnos pelas ruas de Aquidauana

Flagrantes têm ocorrido em diferentes pontos do bairro Alto

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/07/2026 às 09:01

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Flagrante na noite desta quinta-feira / Reprodução/O Pantaneiro

Registros noturnos de um tamanduá-bandeira circulando tranquilamente pelas ruas de Aquidauana têm chamado a atenção no bairro Alto.

Na noite de quarta-feira (08), uma leitora enviou vídeo ao O Pantaneiro e mostrou o animal na frente de uma residência. Em outro registro, ele aparece atravessando a Rua Pandiá Calógeras antes de seguir em direção ao trecho de terra.

Tamanduá bandeira no Bairro Alto 2

O rolê continuou na noite desta quinta-feira (09), quando o animal foi visto nas ruas Assis Ribeiro e João Lopes Assunção.

Tamanduás estão entre os símbolos da fauna pantaneira e aparentam tranquilidade. No entanto, por serem animais silvestres, a orientação é manter distância, evitar qualquer tentativa de aproximação ou alimentação e acionar os órgãos ambientais, se necessário.

Tamanduá bandeira no Bairro Alto 3

Os vídeos podem ser conferidos nas redes sociais de O Pantaneiro. Tem alguma informação, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação e ajude a informar a população de Aquidauana, Anastácio e região através do WhatsApp (67) 9 9856-0000.

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