Tamanduá-bandeira faz visita 'surpresa' para escritório contábil em Aquidauana

Tamanduá-bandeira visitou escritório em Aquidauana / Divulgação PMAMS

Um contador, de 69 anos, morador do bairro Alto, em Aquidauana, teve uma visita "surpresa" em seu escritório contábil. Um tamanduá-bandeira apareceu no local e foi preciso a presença da Polícia Militar Ambiental para resgate.

Conforme a PMA, a captura do animal foi feita na sexta-feira (3). O tamanduá-bandeira estava dentro do escritório, do profissional.

O contador informou, que assim que observou a visita inesperada acionou a PMA para fazer o resgate. Os agentes usaram um cambão e o colocaram o animal em uma caixa de contenção.

Após isso, o animal, que não apresentava nenhum ferimento, foi solto numa região de mata localizada a 20 km de Aquidauana.