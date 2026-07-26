Acessibilidade

26 de Julho de 2026 • 14:56

Buscar

Últimas notícias
X
ISSO É PANTANAL

Tamanduá é flagrado caminhando pelo Centro de Aquidauana

Passeio tranquilo do animal silvestra pelas principais ruas da cidade encontou moradores e turistas e chamou a atenção para a convivência com a fauna do Pantanal

Redação

Publicado em 26/07/2026 às 10:41

Atualizado em 26/07/2026 às 10:54

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tamanduá-bandeira passeou tranquilamente pelas ruas da cidade de Aquidauana / O Pantaneiro

Quem passou pelo Centro de Aquidauana na noite deste sábado (25) foi surpreendido por uma cena inusitada, mas que reforça uma característica marcante da região pantaneira. Um tamanduá-bandeira foi visto caminhando tranquilamente por ruas movimentadas da cidade, passando em frente a sorveterias, lanchonetes, lojas e até mesmo pela agência do Banco do Brasil.

O animal despertou a curiosidade de moradores e visitantes que acompanhavam o passeio. Entre eles, um grupo de turistas de Minas Gerais, que está na cidade conhecendo as belezas do Pantanal. Por sorte, eles presenciaram o momento e ficaram encantados ao ver de perto um dos animais mais emblemáticos da fauna brasileira circulando livremente em plena área urbana.

As imagens registradas por populares rapidamente ganharam as redes sociais, acumulando comentários e compartilhamentos. O vídeo chamou a atenção pela tranquilidade com que o tamanduá percorreu as ruas do centro, em uma cena que poucos imaginariam encontrar em uma cidade.

Apesar do inusitado, a presença de animais silvestres em Aquidauana não é algo raro. Localizada na porta de entrada do Pantanal, a cidade convive diariamente com uma rica biodiversidade, e avistamentos de espécies como tamanduás, capivaras, tucanos, araras e até jacarés fazem parte da realidade de muitos moradores. Ainda assim, encontrar um tamanduá-bandeira caminhando pelo coração da cidade é uma cena que sempre desperta admiração.

Após percorrer parte da região central, o animal seguiu seu caminho em direção ao Córrego João Dias, afastando-se do movimento urbano sem registros de incidentes.

Especialistas e órgãos ambientais reforçam que, ao encontrar um animal silvestre, a orientação é manter distância, evitar qualquer tentativa de aproximação, alimentação ou captura e permitir que ele siga seu trajeto naturalmente. Embora muitas vezes aparentem estar calmos, esses animais podem se sentir ameaçados e reagir para se defender.

O episódio também serve como um importante lembrete sobre a necessidade de respeitar a fauna silvestre e preservar os corredores naturais utilizados pelos animais, fortalecendo a convivência harmoniosa entre a população e a biodiversidade que faz de Aquidauana um dos principais portais de acesso ao Pantanal.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Agenda do fim de semana

2º Arraiá da AAH promete noite de festa e prêmios em Aquidauana

Mercado de trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 27 vagas de emprego nesta sexta

Meteorologia

Aquidauana amanhece com céu limpo e temperaturas amenas nesta sexta

Temperaturas aumentam mais ao longo do dia; calor volta a ganhar força aos poucos

DESPEDIDA

Velório de Marcelo será realizado nesta quinta-feira em Aquidauana

Publicidade

URGENTE

Carreta pega fogo na BR-262 próximo ao Posto Correntes

ÚLTIMAS

Relatório final

Cenipa aponta falhas técnicas e organizacionais em queda de avião da Voepass

Relatório sobre acidente que matou 62 pessoas destaca problemas de manutenção e cultura interna da empresa

Luto

Aquidauana e Anastácio se despedem de José Batista dos Santos

Sepultamento será realizado na tarde desta sexta-feira, em Aquidauana

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo