Tamanduá é flagrado caminhando pelo Centro de Aquidauana

Tamanduá-bandeira passeou tranquilamente pelas ruas da cidade de Aquidauana / O Pantaneiro

Quem passou pelo Centro de Aquidauana na noite deste sábado (25) foi surpreendido por uma cena inusitada, mas que reforça uma característica marcante da região pantaneira. Um tamanduá-bandeira foi visto caminhando tranquilamente por ruas movimentadas da cidade, passando em frente a sorveterias, lanchonetes, lojas e até mesmo pela agência do Banco do Brasil.

O animal despertou a curiosidade de moradores e visitantes que acompanhavam o passeio. Entre eles, um grupo de turistas de Minas Gerais, que está na cidade conhecendo as belezas do Pantanal. Por sorte, eles presenciaram o momento e ficaram encantados ao ver de perto um dos animais mais emblemáticos da fauna brasileira circulando livremente em plena área urbana.

As imagens registradas por populares rapidamente ganharam as redes sociais, acumulando comentários e compartilhamentos. O vídeo chamou a atenção pela tranquilidade com que o tamanduá percorreu as ruas do centro, em uma cena que poucos imaginariam encontrar em uma cidade.

Apesar do inusitado, a presença de animais silvestres em Aquidauana não é algo raro. Localizada na porta de entrada do Pantanal, a cidade convive diariamente com uma rica biodiversidade, e avistamentos de espécies como tamanduás, capivaras, tucanos, araras e até jacarés fazem parte da realidade de muitos moradores. Ainda assim, encontrar um tamanduá-bandeira caminhando pelo coração da cidade é uma cena que sempre desperta admiração.

Após percorrer parte da região central, o animal seguiu seu caminho em direção ao Córrego João Dias, afastando-se do movimento urbano sem registros de incidentes.

Especialistas e órgãos ambientais reforçam que, ao encontrar um animal silvestre, a orientação é manter distância, evitar qualquer tentativa de aproximação, alimentação ou captura e permitir que ele siga seu trajeto naturalmente. Embora muitas vezes aparentem estar calmos, esses animais podem se sentir ameaçados e reagir para se defender.

O episódio também serve como um importante lembrete sobre a necessidade de respeitar a fauna silvestre e preservar os corredores naturais utilizados pelos animais, fortalecendo a convivência harmoniosa entre a população e a biodiversidade que faz de Aquidauana um dos principais portais de acesso ao Pantanal.