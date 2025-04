Tarde chuvosa em Aquidauana anuncia semana de instabilidade

A chuva que começou no início da tarde deste sábado (12) marca o início de um período prolongado de instabilidade na região de Aquidauana. Segundo previsões meteorológicas, a expectativa é de que o tempo chuvoso continue ao longo de todo o final de semana e se estenda por vários dias da próxima semana.

Por ser contínua, até o momento, já choveu mais de 80 milímetros, volume considerado significativo para um curto intervalo de tempo.

Com pancadas de chuva previstas em diferentes momentos do dia, os moradores devem se preparar para dias seguidos de céu nublado, aumento na umidade e possibilidade de alagamentos em pontos críticos da cidade. Os distritos de Camisão e Piraputanga também registraram grande volume de chuva no decorrer do dia.

A Defesa Civil de Aquidauana já emitiu um alerta à população e recomenda atenção redobrada. Em caso de necessidade, os moradores podem entrar em contato diretamente com o órgão pelo número (67) 99288-3963.

Além disso, motoristas devem redobrar os cuidados nas vias, já que pistas molhadas aumentam o risco de acidentes.

Fique atento às previsões, proteja-se e aproveite para reorganizar a rotina com segurança.

Confira a previsão do tempo de acordo com o site Climatempo: