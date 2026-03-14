Taunay elege pela 1Âª vez uma cacique mulher

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A comunidade indígena do distrito de Taunay, no município de Aquidauana, viveu um momento histórico no dia 14 de março de 2026. Em uma cerimônia pública e solene, realizada no Centro de Eventos ao lado da Igreja Unidas, foi oficializada a posse de Delair de Oliveira Wargas como cacique do distrito. A liderança indígena se torna a primeira mulher a assumir o cacicado em Taunay, marco importante para a história da comunidade local e para a participação feminina nas lideranças tradicionais.



A cerimônia foi promovida pela Associação de Moradores Indígenas do Distrito de Taunay e reuniu autoridades civis, lideranças tradicionais, representantes institucionais, religiosos, moradores das aldeias que compõem a Terra Indígena Taunay-Ipegue e convidados de outros municípios de Mato Grosso do Sul. O evento foi marcado por homenagens, pronunciamentos e manifestações de respeito às tradições dos povos originários.



Durante a solenidade, foi destacado que a posse da nova cacique representa não apenas uma mudança administrativa, mas também um marco histórico e simbólico para a comunidade indígena, fortalecendo a participação das mulheres nas estruturas tradicionais de governança. Lideranças presentes ressaltaram ainda a importância da autonomia dos povos indígenas e da preservação de seus costumes, línguas e tradições, garantidos pela Constituição brasileira.



Trajetória de vida

Nascida em agosto de 1948, no distrito de Taunay, Delair de Oliveira Wargas é filha de Otávio de Oliveira e Marcelina Lili. Ela vem de uma família numerosa, sendo a antepenúltima entre oito irmãos. Seus pais eram naturais da Aldeia Bananal e se mudaram para Taunay em 1946, período em que a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil estava em construção na região.



Delair iniciou seus estudos na Escola Evangélica Lourenço Buckman e posteriormente seguiu sua formação educacional em São Paulo. Concluiu o ensino ginasial em Jandira e formou-se no magistério na capital paulista. Anos depois retornou a Aquidauana, onde concluiu Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tornando-se integrante da primeira turma universitária instalada na cidade.



Ao longo de sua carreira, atuou como professora em diversas escolas da região e também trabalhou nas aldeias indígenas por meio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Seu trabalho sempre esteve ligado à educação, à organização comunitária e à valorização da cultura indígena.



Casada com Waldomiro Wargas, que também teve atuação na vida pública local, Delair construiu uma trajetória marcada pela dedicação à comunidade indígena e pela defesa das tradições de seu povo.

Liderança e representatividade

A escolha de Delair para o cacicado simboliza uma mudança significativa no cenário das lideranças indígenas locais. Sua história representa a caminhada de muitas mulheres indígenas que, mesmo enfrentando desafios ao longo da vida, contribuíram para manter vivas as tradições, a língua e os conhecimentos ancestrais.

Agora, à frente da liderança do distrito de Taunay, a nova cacique assume a missão de fortalecer a união da comunidade, promover melhorias e continuar defendendo os direitos e a cultura do povo indígena da região.

Segundo a própria liderança, seu compromisso é buscar benefícios para a comunidade, mantendo o diálogo, a união do povo Terena e a orientação espiritual para conduzir essa nova etapa de sua trajetória.