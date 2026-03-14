Acessibilidade

14 de MarÃ§o de 2026 • 23:45

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
CONQUISTA FEMININA

Taunay elege pela 1Âª vez uma cacique mulher

Em uma cerimÃ´nia histÃ³rica realizada neste sÃ¡bado (14), foi oficializada a posse de Delair de Oliveira Wargas como cacique do distrito de Aquidauana

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 14/03/2026 Ã s 21:19

Atualizado em 14/03/2026 Ã s 21:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Redes Sociais

A comunidade indígena do distrito de Taunay, no município de Aquidauana, viveu um momento histórico no dia 14 de março de 2026. Em uma cerimônia pública e solene, realizada no Centro de Eventos ao lado da Igreja Unidas, foi oficializada a posse de Delair de Oliveira Wargas como cacique do distrito. A liderança indígena se torna a primeira mulher a assumir o cacicado em Taunay, marco importante para a história da comunidade local e para a participação feminina nas lideranças tradicionais.

A cerimônia foi promovida pela Associação de Moradores Indígenas do Distrito de Taunay e reuniu autoridades civis, lideranças tradicionais, representantes institucionais, religiosos, moradores das aldeias que compõem a Terra Indígena Taunay-Ipegue e convidados de outros municípios de Mato Grosso do Sul. O evento foi marcado por homenagens, pronunciamentos e manifestações de respeito às tradições dos povos originários.

Durante a solenidade, foi destacado que a posse da nova cacique representa não apenas uma mudança administrativa, mas também um marco histórico e simbólico para a comunidade indígena, fortalecendo a participação das mulheres nas estruturas tradicionais de governança. Lideranças presentes ressaltaram ainda a importância da autonomia dos povos indígenas e da preservação de seus costumes, línguas e tradições, garantidos pela Constituição brasileira.

Trajetória de vida
Nascida em agosto de 1948, no distrito de Taunay, Delair de Oliveira Wargas é filha de Otávio de Oliveira e Marcelina Lili. Ela vem de uma família numerosa, sendo a antepenúltima entre oito irmãos. Seus pais eram naturais da Aldeia Bananal e se mudaram para Taunay em 1946, período em que a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil estava em construção na região.

Delair iniciou seus estudos na Escola Evangélica Lourenço Buckman e posteriormente seguiu sua formação educacional em São Paulo. Concluiu o ensino ginasial em Jandira e formou-se no magistério na capital paulista. Anos depois retornou a Aquidauana, onde concluiu Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tornando-se integrante da primeira turma universitária instalada na cidade.

Ao longo de sua carreira, atuou como professora em diversas escolas da região e também trabalhou nas aldeias indígenas por meio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Seu trabalho sempre esteve ligado à educação, à organização comunitária e à valorização da cultura indígena.

Casada com Waldomiro Wargas, que também teve atuação na vida pública local, Delair construiu uma trajetória marcada pela dedicação à comunidade indígena e pela defesa das tradições de seu povo.

Liderança e representatividade
A escolha de Delair para o cacicado simboliza uma mudança significativa no cenário das lideranças indígenas locais. Sua história representa a caminhada de muitas mulheres indígenas que, mesmo enfrentando desafios ao longo da vida, contribuíram para manter vivas as tradições, a língua e os conhecimentos ancestrais.

Agora, à frente da liderança do distrito de Taunay, a nova cacique assume a missão de fortalecer a união da comunidade, promover melhorias e continuar defendendo os direitos e a cultura do povo indígena da região.
Segundo a própria liderança, seu compromisso é buscar benefícios para a comunidade, mantendo o diálogo, a união do povo Terena e a orientação espiritual para conduzir essa nova etapa de sua trajetória.

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Oportunidade

Semana termina com 17 vagas de emprego em Aquidauana

Clima

Aquidauana pode ter chuva isolada nesta sexta-feira

Investimentos

Aquidauana entrega trator recuperado para produtores da Aldeia LimÃ£o Verde

AÃ§Ã£o leva orientaÃ§Ãµes sobre dengue Ã  Aldeia Bananal em Taunay

Apaixonado pelo campo, IndÃ­gena da Aldeia Bananal se forma em VeterinÃ¡ria

ProduÃ§Ã£o de rapadura preserva histÃ³ria e identidade da famÃ­lia JordÃ£o na Aldeia Bananal

AtenÃ§Ã£o

Evento apresentarÃ¡ Plano Municipal de GestÃ£o de ResÃ­duos SÃ³lidos em Aquidauana

Publicidade

Oportunidade

Comarca de Aquidauana abre processo seletivo para estagiÃ¡rios

ÃšLTIMAS

AtenÃ§Ã£o

Defensoria PÃºblica de MS emite alerta sobre novo golpe envolvendo a instituiÃ§Ã£o

Golpistas entram em contato com as vÃ­timas, geralmente por telefone ou aplicativos de mensagem, solicitando informaÃ§Ãµes financeiras

AtenÃ§Ã£o

InscriÃ§Ãµes abertas para o curso de preparaÃ§Ã£o Ã  adoÃ§Ã£o em MS

As inscriÃ§Ãµes podem ser realizadas atÃ© o dia 27 de marÃ§o, no site da Ejud-MS

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo