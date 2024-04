Teatro Paixão de Cristo reúne milhares de pessoas na Praça da Matriz de Aquidauana

Aquidauana sediou na noite desta sexta-feira (29), o maior teatro ao ar livre de Mato Grosso do Sul. O teatro “9ª Paixão de Cristo”, que a cada ano inova, através da arte, relata por meio de 80 atores amadores, uma mensagem de fé e esperança, encenando a morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

Com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal de Aquidauana, o espetáculo aconteceu na Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, a 9ª edição do teatro “Paixão de Cristo”.

Este ano, participaram atores desde 06 até 88 anos de idade, de várias religiões, dentre os quais pessoas com deficiência, idosos, dezenas de crianças e, também, pacientes assistidos pelo CAPS de Aquidauana.

“Um teatro de inclusão. Aqui temos católicos, evangélicos, porque temos um general – Jesus. Agradeço ao prefeito Odilon Ribeiro que sempre apoia esta peça teatral, ao Governo do Estado pela destinação da estrutura, ao SESC e Fecomércio por patrocinar o show do cantor Anderson Freire. Gratidão a toda essa equipe de atores e a vocês que vieram nos prestigiar”, agradeceu o diretor do teatro, vereador Humberto Torres.

Antecipou a apresentação do espetáculo, o ministério de dança da 1ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Aquidauana e, logo após a peça teatral, o show nacional com o cantor gospel Anderson Freire.

Diversas autoridades civis e militares, bem como, vereadores de Aquidauana e Anastácio e lideranças religiosas se fizeram presente, em meio uma multidão que louvou e pediu por bençãos às famílias e ao Município.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar estiveram durante todo o evento garantindo segurança.