Técnica de enfermagem de Aquidauana descobre câncer e faz rifa para custear tratamento

A técnica de enfermagem do hospital Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, Glaucia Ramos da Costa, de 38 anos, descobriu nódulos na tireoide e câncer em metástase. Ela precisa pagar o tratamento e por isso, realiza uma rifa.

Glaucia trabalha há dez ano no hospital e tem um jornada de conquistas no seu trabalho.

Ela começou como auxiliar de cozinha, depois assumiu o posto de cozinheira e enquanto isso, fez o curso de técnica de enfermagem.

Há um ano exercendo sua nova profissão, Glaucia estava feliz, mas há três meses, sentiu um caroço no pescoço o que a preocupou e logo procurou um médico.

Foi feito um ultrassom e nódulos, linfonodo e cisto foram descobertos na tireoide.

Foram feitas biópsias e constatado câncer de tireoide em metástase que está se espalhando para a cervical do lado esquerdo.

Glaucia pede a colaboração das pessoas para quem puder ajudá-la comprar uma rifa para custear as despesas do tratamento, além de alimentação e medicação.

Um celular Samsung A15 está sendo rifado no valor de R$ 20 e um kit Lily do Boticário, com valor de R$ 10.

O Pix é o celular de Glaucia: 67 99333 9199.