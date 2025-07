Tecnologia e tradição: projeto mostra criação de suíno pantaneiro

Vitrine abre informações para produtores interessados em ampliar seus conhecimentos / (Foto João Éric/ O Pantaneiro)

Durante a edição de 2025 do Pantanal Tech, realizada em Aquidauana, uma das vitrines que mais chamou a atenção dos visitantes foi a apresentação do Sistema Pantaneiro de Criação de Suínos (SISPAN). A proposta une tradição e inovação ao propor um modelo de criação extensiva de suínos, utilizando uma raça nativa brasileira e alimentação baseada em frutos do Cerrado e do Pantanal.

Idealizado pelo Prof. Dr. Tiago Pasquetti, o sistema busca resgatar práticas tradicionais adaptadas às condições da região, ao mesmo tempo em que oferece uma alternativa sustentável e economicamente viável para pequenos produtores.

Sistema Pantaneiro de Criação de Suínos (Sispan) chamou a atenção durante a Pantanal Tech (Foto João Éric/ O Pantaneiro)

“Trata-se de uma forma de agregar valor aos produtos locais, aproveitando a biodiversidade da região na alimentação dos animais. Isso pode representar um aumento na geração de renda no campo e valorização do que é nosso, do que é pantaneiro”, explica o pesquisador.

Além de respeitar o bem-estar animal e promover a preservação de raças nativas, o SISPAN se destaca por integrar saberes locais com conhecimento científico, alinhando-se a uma produção mais natural e adaptada ao bioma.

A proposta tem potencial não só econômico, mas também cultural e ambiental, e foi recebida com entusiasmo pelos participantes do evento, que reúne inovações voltadas ao desenvolvimento sustentável do Pantanal.

