190: o aliado da população e da PM em ações de combate à violência

Tenente-coronel PM Guilherme Dantas Lopes / Helio Tinoco

A população tem à disposição o telefone de número 190, que é uma ferramenta muito importante na segurança dos cidadãos. Esse número ajuda tanto a vítima quanto a Polícia Militar, porque é por meio dele, que a polícia pode tomar ações de repressão e prender criminosos. Sem essa comunicação, não tem como a corporação levantar dados estatísticos e características de crimes para estabelecer programas de combate, repressão e a prisão de bandidos.

A central dele recebe ligações de forma gratuita em todo o território nacional e, em Aquidauana, a população precisa recorrer em casos de crimes seja qual for. Ao receber um chamado, os policiais militares fazem uma breve filtragem dos relatos para avaliar as situações que precisam de pronta intervenção. Toda vítima de um delito precisa comunicar o fato para a polícia, pelo telefone 190, alerta o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel PM Guilherme Dantas Lopes.

“O 190 é uma ferramenta de atendimento à população. Ele funciona 24 horas e, é de suma importância que qualquer fato, qualquer ocorrência de furto, roubo ou outra ocorrência criminal, seja informada ao 190. Porque isso gera estatística, gera informação para a gente. Então, por exemplo, está ocorrendo uma série de furtos em determinada região. Se a pessoa que for vítima não liga pra cá, a gente não fica sabendo que naquela região, está acontecendo esse tipo de crime. Então a gente consegue direcionar a equipe policial para aquela determinada região. Nós tivemos a informação esses dias, que foi furtada uma bolsa no cento de Aquidauana, e essa informação não chegou no 190. Provavelmente a vítima falou não vou ligar, ou não soube aonde fazer esse registro. Quando acontece algum tipo de furto e roubo a primeira coisa, ligue no 190 que ele consegue direcionar uma equipe que está na área para atender a vítima no local. Às vezes a gente pode recuperar um produto furtado, ali mesmo na hora, na região. Então é de suma importância, que a população ligue no 190”.

PM já está na mira do motoqueiro que furtou loja após quebrar vidraça

Para o tenente-coronel Guilherme Dantas, as câmeras são uma das ações defensivas, mas não são a única. Elas geram informação para a polícia, porém ela não inibe a ação de um criminoso. No caso mais recente em Aquidauana, o ladrão usou capacete e plastificou a placa da moto para dificultar sua identificação.

“A câmera não foi o suficiente. Ela gerou algumas informações para a gente, nós estamos investigando, temos um suspeito. É bom falar isso. O comerciante tem que tomar outras medidas de segurança. No vídeo nós vimos que o ladrão levou 40 segundos para entrar na loja, furtar o produto que estava exposto ali na loja, e ir embora. Então, em 40 segundos, nenhuma polícia do mundo vai conseguir inibir isso aí. Algumas outras medidas. Colocar uma grade, retirar esse aparelho. Na loja que foi furtada eram telefones celulares. Então retire aquele aparelho, coloca num cofre leva para outro lugar, mas não deixa exposto ali”.

A população precisa ser uma aliada da PM ajudando a corporação através das denúncias

“A gente pede a população a colaboração. A gente está à disposição para dar essa orientação, do que fazer, de como fazer. A PM está à disposição para isso. Então é só nos procurar aqui, que nós estamos prontos para atender, para orientar o que deve ser feito, como deve ser feito. E ter essa troca de informação com o comércio local, aqui, que é muito importante. E nós estamos 24 horas para ajudar e tentar passar essa sensação de segurança para a sociedade,” completa Dantas.

Situações para ligar com urgência para o 190

- Quando estiver ocorrendo ou acabou de ocorrer um crime;

- quando a integridade física do cidadão ou patrimônio (veículos, imóvel, objetos pessoais, etc.) estiver em risco;

- no atendimento a acidentes de trânsito com pessoas feridas ou com crimes de trânsito;

- quando houver atividade suspeita com pessoa ou veículo que possa estar envolvido em crime;

- em situações graves que necessitem de intervenção imediata da Polícia Militar. Ao ligar para o 190, tenha sempre em mãos dados básicos, mas essenciais, que podem agilizar o atendimento, como o endereço completo do local da ocorrência e características das pessoas envolvidas.

Passar trote no 190 é crime

Nos casos de trote, a Polícia Militar consegue rastrear e, muitas vezes, identificar as pessoas que ligam para atrapalhar o serviço. A comunicação falsa é crime, previsto no Código Penal, com pena de detenção de 3 meses a um ano.

O 7º Batalhão de PM que atua numa região em torno de Aquidauana, trabalha especificamente entre Aquidauana e Anastácio, com duas radio patrulhas, uma força tática, viatura do trânsito, que atua 24 horas, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que é o 190 e funciona 24 horas também. Segundo o comandante o Batalhão está aguardando receber motocicletas para criar mais uma equipe, provavelmente com 4 motos rodando na região para dinamizar o policiamento. Em dois meses de trabalho do novo comandante à frente do Batalhão, as ações policiais conseguiram reduzir em 50% o índice de roubos e furtos em Aquidauana e 58% em Anastácio.