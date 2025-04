Telefones do Copom estão fora do ar

Os telefones do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) de Aquidauana estão temporariamente inoperantes devido a oscilações na internet. Os números 190 e (67) 3241-3204 estão fora do ar, impossibilitando o contato direto da população com a central de emergências.

Diante da situação, a Polícia Militar disponibilizou um número alternativo para atender ocorrências urgentes: (67) 99229-7517. A orientação é que, em casos de emergência, os cidadãos utilizem esse contato até que o serviço seja restabelecido.

As equipes técnicas já estão trabalhando para solucionar o problema o mais rápido possível. A PM pede a compreensão da população e reforça a importância de compartilhar essa informação para que todos fiquem cientes do canal de atendimento emergencial.