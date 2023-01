Telefones do IBGE estão disponíveis para coleta do Censo 2022

Equipes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informaram que as linhas voltaram a normalidade e quem quiser e ainda não tiver respondido pode entrar em contato, por meio do 137 ou 080 721 8181, para responder sobre o Censo em Aquidauana e também Anastácio.

Em entrevistas anteriores ao site O Pantaneiro, a coordenadora de subárea de Aquidauana do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Dóris da Silva Teixeira destacou que parte da população de Aquidauana está se recusando a responder o questionário do Censo Demográfico 2022, que faz o levantamento do perfil e da densidade demográfica do país.

Na ocasião, ela afirmou que quem se recusar a prestar as informações solicitadas ou mentir nas respostas está sujeito a pagar multa de até dez vezes o valor do salário mínimo se for infrator primário.

De acordo com a prefeitura, se reincidente, pode ser cobrado até o dobro desse valor.

A coordenadora de subárea informou também que está notificando os moradores que não estão respondendo ao censo.

Essa decisão está baseada na Lei nº 5.534, de 14 de novembro de 1968 que diz: “Toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou de direito privado que esteja sob a jurisdição da lei brasileira é obrigada a prestar as informações solicitadas pelo IBGE”.

As notificações serão enviadas à Procuradoria do IBGE para os procedimentos cabíveis que, em caso de não resposta, poderão culminar em aplicação das multas.