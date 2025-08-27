Televisão é furtada durante a madrugada em casa no Bairro Nova Aquidauana

O crime aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (27)
Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro/ Arquivo
Uma moradora de 41 anos procurou a Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (27) para registrar o furto de sua televisão de 45 polegadas. O crime aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (27), por volta das 3h, na residência dela, localizada no Bairro Nova Aquidauana.
Segundo a vítima, a porta da casa estava apenas encostada, sem sinais de arrombamento. O autor entrou silenciosamente no imóvel, retirou o aparelho e saiu sem ser percebido. A mulher relatou ainda que suspeita de um homem já conhecido na região por praticar furtos e por ser usuário de drogas, que costuma frequentar o bairro.
O caso foi registrado como furto, com base no artigo 155 do Código Penal. A polícia investiga o crime e busca localizar o suspeito e recuperar o bem levado da residência.
