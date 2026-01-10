Tem início velório de Sol Feitosa em Aquidauana

Redes Sociais

Teve início neste sábado (10) o velório de Maria Solange Feitosa Amine, de 76 anos, em Aquidauana. A despedida acontece na Pax Universal, onde familiares, amigos e membros da comunidade aquidauanense se reúnem para prestar as últimas homenagens.

A morte de Solange Feitosa gerou grande comoção em Aquidauana. Viúva e professora aposentada, Sol, como era carinhosamente conhecida não tinha filhos, mas com uma família, irmãos e sobrinhos, que a amavam muito e a tinham como uma verdadeira luz como seu apelido e uma a mãe para todos.

"Ela sempre foi muito cuidadosa, zelosa com todos. Estamos sentindo muito", afirmou uma sobrinha.

O sepultamento está marcado para ainda hoje, às 16h30, no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Solange Feitosa morreu na noite desta sexta-feira (9) após um grave acidente de trânsito na BR-262, em frente ao Restaurante Correntes (Redondo), no trecho entre Campo Grande e Aquidauana. Ela era passageira de um Chevrolet Onix, um dos veículos envolvidos na colisão.

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu quando um Renault Sandero, que seguia no mesmo sentido da rodovia, acessou o acostamento com a intenção de entrar no restaurante e, ao tentar atravessar a pista, acabou sendo atingido pelo Onix. Com o impacto, o veículo onde Solange estava saiu da pista e colidiu contra uma árvore.



A violência da batida provocou a morte de Solange ainda no local. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas ao hospital de Dois Irmãos do Buriti. O trecho onde ocorreu o acidente é conhecido pela pouca iluminação, fator que pode ter contribuído para a colisão.



As causas do acidente seguem sendo apuradas.