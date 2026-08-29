Acessibilidade

29 de Agosto de 2026 • 11:53

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Temperatura chega aos 40°C neste sábado em Aquidauana

Calor ganha força na parte final do inverno; não há expectativa de chuva

Redação O Pantaneiro

Publicado em 29/08/2026 às 07:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Fim de semana começa com calor intenso em Aquidauana e região / O Pantaneiro

Aquidauana terá um sábado (29) de tempo predominantemente aberto e calor intenso, com temperatura máxima prevista de 40°C. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não há expectativa de chuva, mas os períodos de sol serão intercalados com outros de aumento de nebulosidade, enquanto os ventos devem permanecer fracos ao longo do dia.

A previsão indica mínima de 24°C nas primeiras horas e aumento gradual das temperaturas durante o período. À tarde, pode ocorrer maior concentração de nuvens, mas a tendência é de redução da nebulosidade novamente durante a noite.

A umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 80%, com os menores índices previstos para os períodos mais quentes do dia. Diante do calor e do tempo seco, é importante manter a hidratação e evitar exposição prolongada nos horários de temperaturas mais elevadas.

O sol nasceu às 05h56 e tem o pôr previsto para 17h35, proporcionando cerca de 11 horas e 40 minutos de luz natural. O período de luminosidade mais prolongado já começa a se consolidar nesta reta final do inverno, aproximando-se gradualmente da primavera.

A lua estará na fase minguante.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Emília Alves Nogueira

Aquidauana entrega CMA ampliado após investimento de R$ 2,5 milhões

Meteorologia

Sexta-feira tem previsão de estabilidade e calor intenso em Aquidauana

Difícil acesso

Samu enfrenta missão de 6 horas em acidente na área rural de Aquidauana

Motociclista de 31 anos ficou ferido ao sofrer queda em região de difícil acesso; ocorrência foi finalizada no início da tarde desta quinta-feira

Qualificação

Cursos gratuitos de capacitação têm inscrições abertas em Aquidauana

Publicidade

Rede Municipal de Ensino

Aquidauana estrutura política para fortalecer alfabetização nas escolas

ÚLTIMAS

Emboscada

Jovem é morto a tiros após grupo armado invadir casa em Sidrolândia

Grupo encapuzado entrou na residência durante a noite; crime ocorreu menos de sete horas após outro homicídio no mesmo bairro

Agosto Lilás

Caminhada pelo fim do feminicídio mobiliza população em Anastácio

Ato percorreu ruas da cidade e terminou no Fórum da Comarca; ação reforçou importância da denúncia e da proteção às mulheres

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo