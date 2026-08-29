Temperatura chega aos 40°C neste sábado em Aquidauana

Fim de semana começa com calor intenso em Aquidauana e região / O Pantaneiro

Aquidauana terá um sábado (29) de tempo predominantemente aberto e calor intenso, com temperatura máxima prevista de 40°C. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não há expectativa de chuva, mas os períodos de sol serão intercalados com outros de aumento de nebulosidade, enquanto os ventos devem permanecer fracos ao longo do dia.

A previsão indica mínima de 24°C nas primeiras horas e aumento gradual das temperaturas durante o período. À tarde, pode ocorrer maior concentração de nuvens, mas a tendência é de redução da nebulosidade novamente durante a noite.

A umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 80%, com os menores índices previstos para os períodos mais quentes do dia. Diante do calor e do tempo seco, é importante manter a hidratação e evitar exposição prolongada nos horários de temperaturas mais elevadas.

O sol nasceu às 05h56 e tem o pôr previsto para 17h35, proporcionando cerca de 11 horas e 40 minutos de luz natural. O período de luminosidade mais prolongado já começa a se consolidar nesta reta final do inverno, aproximando-se gradualmente da primavera.

A lua estará na fase minguante.

