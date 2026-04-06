Acessibilidade

06 de Abril de 2026 • 09:09

Buscar

Últimas notícias
X
Previsão do tempo

Temperatura em Aquidauana deve chegar a 34ºC nesta segunda-feira

Meteorologia indica possibilidade de chuva pela manhã

Da redação

Publicado em 06/04/2026 às 07:07

Atualizado em 06/04/2026 às 07:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta segunda-feira, 6 de abril, indica um dia de céu com alternância entre chuva fraca e períodos de nebulosidade. Os termômetros devem registrar temperaturas entre 24°C e 34°C, com maior ocorrência de precipitação no período da manhã.

De acordo com os dados meteorológicos, a mínima prevista é de 24°C, enquanto a máxima pode chegar a 34°C ou 35°C ao longo do dia . A temperatura mais elevada deve ser registrada por volta das 14h, com os termômetros atingindo cerca de 34°C a 35°C.

A probabilidade de chuva é maior nas primeiras horas do dia. A previsão indica que a precipitação deve ocorrer principalmente pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva fraca. No período da tarde e à noite, o tempo deve ficar com céu encoberto ou parcialmente nublado, com redução da chance de chuva .

O nascer do sol está previsto para as 10h25 (horário local) e o pôr do sol para as 22h11. Os ventos devem soprar com intensidade fraca, predominantemente nas direções norte e nordeste.

Para os próximos dias, a previsão indica continuidade das condições instáveis. Na terça-feira (7), há expectativa de pancadas de chuva e temperaturas entre 23°C e 33°C. Na quarta-feira (8), o cenário deve ser semelhante, com chuva e máxima de 31°C.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

SUPER PROMOÇÃO

IVRNET lança promoção de 20 anos com sorteio de carro 0 km

ANIMAÇÃO

Hoje tem Baile de Aleluia em Piraputanga

TEMPO

Sábado de Aleluia será quente e seco em Aquidauana

De acordo com informações do site Climatempo, os termômetros devem alcançar a marca dos 35 °C ao longo do dia, reforçando a sensação de abafamento na região.

9° BECmb

Exército de Aquidauana envia novo comboio para Rio Negro

Publicidade

Confira a programação da Sexta-feira Santa em Aquidauana

ÚLTIMAS

POLÍTICA

União Brasil se fortalece com festival de filiações em MS

O evento foi liderado pela ex-deputada federal Rose Modesto, presidente regional da sigla, e contou com a presença de nomes de peso da política sul-mato-grossense.

LADÁRIO

Gambá dá susto em comerciantes e Bombeiros salvam animal

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de acionar equipes especializadas em situações envolvendo animais silvestres, evitando tentativas de captura por conta própria.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo