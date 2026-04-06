Temperatura em Aquidauana deve chegar a 34ºC nesta segunda-feira

O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta segunda-feira, 6 de abril, indica um dia de céu com alternância entre chuva fraca e períodos de nebulosidade. Os termômetros devem registrar temperaturas entre 24°C e 34°C, com maior ocorrência de precipitação no período da manhã.

De acordo com os dados meteorológicos, a mínima prevista é de 24°C, enquanto a máxima pode chegar a 34°C ou 35°C ao longo do dia . A temperatura mais elevada deve ser registrada por volta das 14h, com os termômetros atingindo cerca de 34°C a 35°C.

A probabilidade de chuva é maior nas primeiras horas do dia. A previsão indica que a precipitação deve ocorrer principalmente pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva fraca. No período da tarde e à noite, o tempo deve ficar com céu encoberto ou parcialmente nublado, com redução da chance de chuva .

O nascer do sol está previsto para as 10h25 (horário local) e o pôr do sol para as 22h11. Os ventos devem soprar com intensidade fraca, predominantemente nas direções norte e nordeste.

Para os próximos dias, a previsão indica continuidade das condições instáveis. Na terça-feira (7), há expectativa de pancadas de chuva e temperaturas entre 23°C e 33°C. Na quarta-feira (8), o cenário deve ser semelhante, com chuva e máxima de 31°C.

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