Temperatura pode chegar a 32ºC nesta sexta-feira em Aquidauana e Anastácio

Para os próximos dias, a tendência ainda é de manutenção do tempo chuvoso na região / O Pantaneiro

A sexta-feira (20) deve ser marcada por tempo instável em Aquidauana e Anastácio, com previsão de chuva ao longo do dia e temperaturas mais amenas em comparação aos dias anteriores.

Segundo dados meteorológicos, a expectativa para Aquidauana é de céu bastante nublado, com pancadas de chuva frequentes e possibilidade de acumulado em torno de 10 mm. A temperatura deve variar entre mínima de 22 °C e máxima de 32 °C, mantendo a sensação de tempo abafado.

Em Anastácio, que possui condições climáticas semelhantes por estar na mesma região, o cenário também aponta para muitas nuvens, períodos de instabilidade e chuva a qualquer momento do dia, com temperaturas dentro da mesma faixa observada no município vizinho.

A umidade do ar segue elevada e os ventos devem soprar fracos, o que favorece a sensação de calor úmido mesmo com a presença de chuva. A orientação é para que a população fique atenta a possíveis pancadas mais intensas, especialmente entre a tarde e a noite.

Para os próximos dias, a tendência ainda é de manutenção do tempo chuvoso na região, indicando um fim de semana com instabilidade persistente no sul do Pantanal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!