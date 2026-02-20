Acessibilidade

20 de Fevereiro de 2026 • 10:14

Meteorologia

Temperatura pode chegar a 32ºC nesta sexta-feira em Aquidauana e Anastácio

A umidade do ar segue elevada e os ventos devem soprar fracos, o que favorece a sensação de calor úmido mesmo com a presença de chuva

Da redação

Publicado em 20/02/2026 às 07:09

Atualizado em 20/02/2026 às 07:17

Para os próximos dias, a tendência ainda é de manutenção do tempo chuvoso na região / O Pantaneiro

A sexta-feira (20) deve ser marcada por tempo instável em Aquidauana e Anastácio, com previsão de chuva ao longo do dia e temperaturas mais amenas em comparação aos dias anteriores.

Segundo dados meteorológicos, a expectativa para Aquidauana é de céu bastante nublado, com pancadas de chuva frequentes e possibilidade de acumulado em torno de 10 mm. A temperatura deve variar entre mínima de 22 °C e máxima de 32 °C, mantendo a sensação de tempo abafado.

Em Anastácio, que possui condições climáticas semelhantes por estar na mesma região, o cenário também aponta para muitas nuvens, períodos de instabilidade e chuva a qualquer momento do dia, com temperaturas dentro da mesma faixa observada no município vizinho.

A umidade do ar segue elevada e os ventos devem soprar fracos, o que favorece a sensação de calor úmido mesmo com a presença de chuva. A orientação é para que a população fique atenta a possíveis pancadas mais intensas, especialmente entre a tarde e a noite.

Para os próximos dias, a tendência ainda é de manutenção do tempo chuvoso na região, indicando um fim de semana com instabilidade persistente no sul do Pantanal.

