Temperatura pode chegar aos 40ºC no Pantanal de MS

Altas temperaturas marcam o domingo / O Pantaneiro

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para este domingo, dia 6, revela que algumas cidades de Mato Grosso do Sul podem bater o recorde de temperatura, com valores de até 39°C. Entre as cidades está Aquidauana e municípios pantaneiros.

Os modelos numéricos de previsão de tempo indicam temperaturas máximas próximas a 40°C no Pantanal. Nas demais regiões, as temperaturas devem ultrapassar os 33°C.

Na Capital, os termômetros devem registrar valores próximos a 35°C.

A situação atmosférica é causada pela atuação de uma intensa massa de ar seco e quente, que impede a formação de nuvens e chuvas.

Não há previsão de chuvas significativas na próxima semana e o tempo deve seguir quente e seco em Mato Grosso do Sul.

É preciso ter cuidado porque o ambiente atmosférico está propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Além disso, é necessário cuidar da saúde, sendo recomendável umidificar os ambientes, beber bastante líquido, usar soro fisiológico nos olhos e narinas, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e, quando possível, permanecer em locais protegidos do sol.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de 34°C neste domingo. Em Dourados, 17°C pela manhã e 36ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 18°C inicialmente e sobem até os 35ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 17°C e máxima de 34°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, mínima de 19°C e máxima de 39°C; Aquidauana terá variação entre 19°C e 38°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 20°C e atinge os 38°C ao longo do dia. No norte, Coxim com mínima de 18°C e máxima de 39°C. No Bolsão, Três Lagoas registra 17°C pela manhã e 36°C de tarde.