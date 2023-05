Temperaturas amenas marcam Aquidauana neste domingo

O Pantaneiro

A previsão para domingo, dia 14 segue com o tempo estável, devido à atuação de uma massa de ar mais fria que favorece o tempo seco em Mato Grosso do Sul. Em Aquidauana, o dia começa com a temperatura mínima de 15°C e a máxima durante o dia vai chegar a 28°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Corumbá, os termômetros registram temperaturas de 17ºC a 27ºC. Coxim terá mínima de 17ºC e a máxima atinge os 31°C; Camapuã com mínima de 14°C e máxima de 28°C.

Durante a manhã, os municípios seguem com temperaturas baixas, com mínimas previstas entre 9°C e 10°C na região Sul do Estado e de 10°C a 14°C nas regiões Sudoeste, Leste, Bolsão e Centro do Estado. Não há prognóstico de chuva

.Em Campo Grande, a mínima será de 14ºC e a máxima de 26ºC. Em Dourados, mínima de 11ºC e máxima de 26ºC. Em Ponta Porã e Iguatemi, a mínima será de 11ºC e a máxima de 25ºC. No Bolsão, Três Lagoas terá mínima de 12°C e máxima de 28°C e Paranaíba com mínima de 13°C e máxima de 28°C.