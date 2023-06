Temperaturas permanecem baixas nesta quinta-feira em Aquidauana

Os próximos dias ainda serão de temperaturas baixas na cidade de Aquidauana e região. Nesta quarta-feira, dia 14, os termômetros marcam entre 6ºC e 12ºC, segundo a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A umidade do ar permanece entre mínima de 77% e máxima de 95%, com possibilidade de chuvas chegando a 11 km/h.

A temperatura máxima sobe na quinta-feira, dia 15, chegando a 19ºC, no entanto, a mínima prevista é de 4ºC.