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Temperaturas seguem amenas e chuva deve marcar o domingo em Aquidauana

Além do declínio nas temperaturas, há grande possibilidade de chuva na região

Rhobson 2

Publicado em 12/07/2026 às 09:22

Atualizado em 12/07/2026 às 09:26

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Os moradores de Aquidauana e regiáo devem ter um domingo de temperaturas mais amenas em comparação com o dia anterior. A previsão do tempo indica máxima de 27°C e mínima de 19°C, mantendo o clima agradável ao longo do dia.

Além do declínio nas temperaturas, há grande possibilidade de chuva na região. A estimativa é de aproximadamente 8 milímetros de precipitação, o que pode provocar pancadas em diferentes períodos do dia. Por isso, quem pretende realizar atividades ao ar livre deve ficar atento às mudanças nas condições do tempo e, se possível, carregar guarda-chuva ou capa de chuva.

O céu deve permanecer com bastante nebulosidade, favorecendo a ocorrência das chuvas e amenizando a sensação de calor registrada nos últimos dias. A combinação entre temperaturas mais baixas e umidade elevada também contribui para um domingo com clima mais típico do inverno sul-mato-grossense.

A recomendação é que motoristas redobrem a atenção em caso de chuva, especialmente em trechos urbanos e rodovias da região, onde o piso molhado pode reduzir a visibilidade e aumentar o risco de acidentes.

A tendência é de que o tempo continue instável nos próximos dias, com possibilidade de novas pancadas de chuva e temperaturas variando dentro de um padrão mais ameno em Aquidauana.

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