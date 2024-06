Temperaturas variam ao longo do dia em Aquidauana

Aquidauana, localizada no Mato Grosso do Sul, terá um domingo típico de inverno brasileiro, com temperaturas variando consideravelmente ao longo do dia. Confira os detalhes da previsão do tempo para 23 de junho de 2024:

- Temperatura máxima: A cidade deve registrar uma máxima de 33°C. Espera-se um dia bastante quente, especialmente durante a tarde.



- Temperatura mínima: Durante a madrugada e início da manhã, as temperaturas podem cair para até 20°C, proporcionando um início de dia mais ameno.

- Umidade do ar: A umidade relativa do ar será de aproximadamente 24%. Esse índice é relativamente baixo, o que requer cuidados extras com a hidratação e a saúde respiratória.

- Possibilidade de chuva: Não há previsão de chuva para este domingo. O dia será ensolarado, com céu limpo e poucas nuvens, tornando-o ideal para atividades ao ar livre.