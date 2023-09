Tempestade e ventos fortes podem atingir Aquidauana neste domingo

Pode chover forte em Aquidauana / O Pantaneiro

A previsão para este domingo (3) é de chuvas de intensidade fraca a moderada em grande parte de Mato Grosso do Sul. Aquidauana terá variação entre 28°C e 36°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), localmente, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Campo Grande terá mínima de 26°C e máxima de 33°C. Em Dourados, 24°C pela manhã e 36ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 24°C inicialmente e sobem até os 35ºC. No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 23°C e máxima de 34°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 25°C e 33°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 28°C e máxima de 35°C; No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 28°C e atinge os 38°C. No norte, Coxim terá 26°C cedo e alcançará os 36°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 23°C pela manhã e 36°C de tarde.