Tempo aberto e calor marcam sexta de véspera de aniversário de Aquidauana

Dia deve começar com temperatura amena, mas calor aumenta durante a tarde; não há previsão de chuva
Amanhecer desta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro
Aquidauana deve ter uma sexta-feira (14) de tempo aberto e bastante sol, segundo a previsão do Climatempo. Apesar de o município ter amanhecido com algumas nuvens, a tendência é de que o céu fique mais limpo ao longo do dia, sem previsão de chuva na véspera do aniversário de 134 anos.
Os termômetros devem marcar mínima de 19°C e máxima de 33°C. A sensação térmica varia de 19°C a 26°C, indicando uma manhã mais agradável antes da elevação das temperaturas no período vespertino.
A previsão aponta umidade relativa do ar entre 43% e 98%. O vento deve soprar do sul, com velocidade média de cinco quilômetros por hora e rajadas que podem chegar a 22 quilômetros por hora
O sol nasceu às 06h06 e se põe às 17h29. A lua está na fase nova.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais, regionais e para pessoas com deficiência; atendimento ocorre das 07h às 13h
Campanha
Campanha destaca os 20 anos da Lei Maria da Penha; abertura foi marcada por apresentação de projeto e espetáculo
Meteorologia
Previsão indica mais um dia de estabilidade na região; máxima pode alcançar 33°C
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