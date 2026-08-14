Tempo aberto e calor marcam sexta de véspera de aniversário de Aquidauana

Amanhecer desta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana deve ter uma sexta-feira (14) de tempo aberto e bastante sol, segundo a previsão do Climatempo. Apesar de o município ter amanhecido com algumas nuvens, a tendência é de que o céu fique mais limpo ao longo do dia, sem previsão de chuva na véspera do aniversário de 134 anos.

Os termômetros devem marcar mínima de 19°C e máxima de 33°C. A sensação térmica varia de 19°C a 26°C, indicando uma manhã mais agradável antes da elevação das temperaturas no período vespertino.

A previsão aponta umidade relativa do ar entre 43% e 98%. O vento deve soprar do sul, com velocidade média de cinco quilômetros por hora e rajadas que podem chegar a 22 quilômetros por hora

O sol nasceu às 06h06 e se põe às 17h29. A lua está na fase nova.