Tempo continua seco e termômetros podem ultrapassar 35°C em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima

A previsão para este sábado, 12, é de continuidade do tempo quente e seco, com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Essas condições ocorrem devido à atuação de um bloqueio atmosférico, que inibe a formação de nebulosidade associada a chuvas.

Porém, no sul, há probabilidade de ocorrência de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido ao avanço de uma frente fria, aliado a um sistema de baixa pressão no Paraguai. Essa frente fria deverá influenciar nas regiões pantaneira, sudoeste e sul do Estado, com aumento de nebulosidade, chuvas e queda das temperaturas.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) prevê para Aquidauana variação entre 23°C e 36°C. Em Campo Grande terá mínima de 24°C e máxima de 34°C. Em Dourados, 21°C pela manhã e 33ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 21°C inicialmente e sobem até os 35ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 18°C e máxima de 26°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, mínima de 23°C e máxima de 32°C. No sudoeste, onde pode ocorrer chuvas, Porto Murtinho amanhece com 20°C e atinge os 29°C ao longo do dia. No norte, Coxim com mínima de 24°C e máxima de 37°C. No Bolsão, Três Lagoas registra 19°C pela manhã e 35°C de tarde.