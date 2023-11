Tempo estável e calor marcam o sábado em Aquidauana

Ronald Regis / O Pantaneiro

A previsão do tempo para este sábado, 11, em Aquidauana é de tempo instável e com altas temperaturas. A temperatura máxima na cidade será de 40°C hoje.

Conforme a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), o

predomínio de sol e variação de nebulosidade devido à atuação de uma alta pressão atmosférica em médios níveis da atmosfera. Este sistema atmosférico contribui para aumento das temperaturas, que podem atingir os 40-45°C no fim de semana em Mato Grosso do Sul, provocando uma nova onda de calor no estado. Além das altíssimas temperaturas, a umidade relativa do ar estará muito baixa, com valores entre 10-20%. Recomenda-se beber bastante água e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia.

As temperaturas mínimas estarão mais altas, com valores entre 27/30°C. A exceção é o extremo sul do MS, onde as mínimas ficam entre 25/27°C. As temperaturas máximas ficam bem altas no estado, com valores próximos ou até mesmo superiores aos 40°C em grande parte do estado. As regiões que devem registrar as maiores temperaturas, podendo até quebrar os recordes de temperatura máxima em 2023, são as regiões sudoeste, pantaneira e norte, com valores que podem chegar a 43-45°C.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista oscila por volta dos 26-27°C e máximas de até 38-39°C. Nestes dias, os ventos atuam do quadrante norte. O dia começa com ventos de nordeste e mudam para noroeste ao longo do dia, contribuindo para elevar a sensação de calor. Os ventos atingem valores entre 40-60 km/h e,

pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.