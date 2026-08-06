Tempo estável e máxima de 31°C marcam quinta-feira em Aquidauana

Amanhecer desta quinta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

A quinta-feira (06) será de tempo firme em Aquidauana e região, com predomínio de sol e temperaturas agradáveis ao longo do dia. De acordo com a previsão do Climatempo, os termômetros devem variar entre 18°C nas primeiras horas da manhã e 31°C durante a tarde, sem previsão de chuva.

O dia começa com sol e névoa fraca ao amanhecer. No decorrer da manhã, o céu terá algumas nuvens, enquanto a tarde será de sol predominante. À noite, o tempo permanece estável, com poucas nuvens.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre 47% e 93%, índices considerados confortáveis para esta época do ano. Os ventos sopram dos quadrantes leste e norte-noroeste, com velocidade média de nove quilômetros por hora e rajadas que podem chegar a 45 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h11 e se põe às 17h26. A lua entra na fase minguante.