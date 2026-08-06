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Meteorologia

Tempo estável e máxima de 31°C marcam quinta-feira em Aquidauana

Dia começa com névoa fraca e terá predomínio de sol; alerta fica para velocidade dos ventos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 06/08/2026 às 07:15

Atualizado em 06/08/2026 às 09:13

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Amanhecer desta quinta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

A quinta-feira (06) será de tempo firme em Aquidauana e região, com predomínio de sol e temperaturas agradáveis ao longo do dia. De acordo com a previsão do Climatempo, os termômetros devem variar entre 18°C nas primeiras horas da manhã e 31°C durante a tarde, sem previsão de chuva.

O dia começa com sol e névoa fraca ao amanhecer. No decorrer da manhã, o céu terá algumas nuvens, enquanto a tarde será de sol predominante. À noite, o tempo permanece estável, com poucas nuvens.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre 47% e 93%, índices considerados confortáveis para esta época do ano. Os ventos sopram dos quadrantes leste e norte-noroeste, com velocidade média de nove quilômetros por hora e rajadas que podem chegar a 45 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h11 e se põe às 17h26. A lua entra na fase minguante.

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