Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

A previsão para os próximos dias indica a continuação do padrão de calor e chuvas à tarde

A tarde e a noite desta terça-feira, 27 de janeiro, são marcadas por calor intenso e condições para chuva em Aquidauana e Anastácio. A previsão indica que o calor permanecerá acentuado durante o retante do dia, com temperaturas máximas podendo chegar aos 35°C e sensação térmica ainda mais elevada devido à alta umidade do ar.

O aumento da nebulosidade ao longo da tarde elevou o risco de ocorrência de pancadas de chuva rápidas, porém potencialmente fortes. Essas chuvas podem ser acompanhadas por rajadas de vento e trovoadas, típicas do período de verão. A instabilidade deve persistir no início da noite, com a possibilidade de chuva moderada a forte, que pode causar alagamentos pontuais em áreas de drenagem deficiente.

À medida que a noite avança, a tendência é de que a chuva perca intensidade, dando lugar a um céu parcialmente nublado. As temperaturas devem cair levemente, mas a noite permanecerá abafada, com mínimas em torno de 24°C. A umidade relativa do ar, que estará elevada durante a chuva, pode cair rapidamente após a passagem da instabilidade.

Nessas situações, é normal a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros recomendam cautela à população. Em geral, as recomendações indicam que motoristas devem redobrar a atenção ao dirigir sob chuva, reduzindo a velocidade e evitando áreas alagadas. Moradores de regiões sujeitas a alagamentos devem ficar atentos. A previsão para os próximos dias indica a continuação do padrão de calor e chuvas à tarde.

