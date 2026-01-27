Acessibilidade

27 de Janeiro de 2026 • 21:43

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

Ventos fortes assustaram os moradores e previsão indica chuva nos próximos dias

Redação

Publicado em 27/01/2026 às 16:57

Atualizado em 27/01/2026 às 17:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A previsão para os próximos dias indica a continuação do padrão de calor e chuvas à tarde / O Pantaneiro

A tarde e a noite desta terça-feira, 27 de janeiro, são marcadas por calor intenso e condições para chuva em Aquidauana e Anastácio. A previsão indica que o calor permanecerá acentuado durante o retante do dia, com temperaturas máximas podendo chegar aos 35°C e sensação térmica ainda mais elevada devido à alta umidade do ar.

O aumento da nebulosidade ao longo da tarde elevou o risco de ocorrência de pancadas de chuva rápidas, porém potencialmente fortes. Essas chuvas podem ser acompanhadas por rajadas de vento e trovoadas, típicas do período de verão. A instabilidade deve persistir no início da noite, com a possibilidade de chuva moderada a forte, que pode causar alagamentos pontuais em áreas de drenagem deficiente.

À medida que a noite avança, a tendência é de que a chuva perca intensidade, dando lugar a um céu parcialmente nublado. As temperaturas devem cair levemente, mas a noite permanecerá abafada, com mínimas em torno de 24°C. A umidade relativa do ar, que estará elevada durante a chuva, pode cair rapidamente após a passagem da instabilidade.

Nessas situações, é normal a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros recomendam cautela à população. Em geral, as recomendações indicam que motoristas devem redobrar a atenção ao dirigir sob chuva, reduzindo a velocidade e evitando áreas alagadas. Moradores de regiões sujeitas a alagamentos devem ficar atentos. A previsão para os próximos dias indica a continuação do padrão de calor e chuvas à tarde.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Aquidauana vence seletiva estadual dos JEBs no handebol

Clima

Aquidauana terá calor, chuva e trovoadas nesta terça-feira

Trânsito

Acidente com três motos deixa mulher ferida no bairro Serraria em Aquidauana

Após os primeiros atendimentos realizados pelos bombeiros no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal

Cidadania

Projeto de Férias da Prefeitura leva brincadeiras e lazer à Lagoa Comprida

Publicidade

Luto

Reliqueiros de Aquidauana lamentam a morte de Nelson, do Clube de antigos de Ivinhema MS

ÚLTIMAS

Carreira

Inscrições para estágio e residência no MPMS seguem abertas até 9 de fevereiro

A prova escrita está marcada para 1º de março de 2026 e será aplicada em mais de 50 municípios do estado

Acidente

Caminhão sai da pista na BR-262 após quebra de barra de direção em Anastácio

A ocorrência reforça a importância da manutenção preventiva dos veículos, especialmente daqueles que trafegam em longas distâncias

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo